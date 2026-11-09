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[Na żywo] Kraków pogrążony w modlitwie. Za chwilę Marsz Ciszy w hołdzie ofiarom zamachu

Kraków modli się za ofiary sobotniego zamachu terrorystycznego. Mieszkańcy oddają hołd zamordowanym, zapalają znicze i składają kwiaty w miejscu tragedii. W poniedziałkowy wieczór, 9 listopada, miasto przygotowuje się do Marszu Ciszy, który rozpocznie się o godz. 20.00 na Rynku Głównym. W wydarzeniu mają uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

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Kraków i TK, Polska się modli
Kraków i TK, Polska się modli · fot. Screenshot - YouTube (Telewizja Republika)

Modlitwy za zmarłych odbywają się w krakowskich świątyniach. Podczas Mszy świętej w intencji ofiar tragedii kard. Grzegorz Ryś mówił o chrześcijańskiej nadziei na życie wieczne.

„My tylko wyrażamy głęboką wiarę i głęboką nadzieję, że wczoraj kto inny strzelał do naszych braci i sióstr, a kto inny układał ich do snu. Jezus jest szybszy niż kule. Jezus ich wszystkich ukołysał do snu” – powiedział metropolita krakowski.

Wieczorem mieszkańcy Krakowa oraz osoby przybyłe z innych części Polski zgromadzą się u zbiegu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej, aby wspólnie uczcić pamięć sześciu osób zamordowanych przez napastnika 7 listopada.

„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – zaapelował prezydent miasta Łukasz Gibała.

Jak poinformował krakowski magistrat, w Marszu Ciszy wezmą udział również prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Na miejscu tragedii nadal płoną znicze. Uczestnicy wieczornego zgromadzenia będą mogli przynieść kwiaty i świece, aby oddać hołd ofiarom oraz wyrazić solidarność z ich rodzinami.

W Krakowie do 11 listopada włącznie obowiązuje żałoba miejska.

Źródło: mp/Archidiecezja Krakowska, krakow.pl, Telewizja Republika, Fronda.pl

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