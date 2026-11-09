Prezydent docenił bohaterstwo policjantów

„Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski starszemu posterunkowemu Jakubowi Kulikowi i starszemu posterunkowemu Arturowi Morańskiemu za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę” – przekazał Bartosz Grodecki.

Szef BBN podkreślił, że funkcjonariusze wykazali się niezwykłym męstwem podczas interwencji na krakowskim Rynku Głównym.

„Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania” – zaznaczył.

„Dziękuję obu funkcjonariuszom za zdecydowaną interwencję i gotowość do obrony innych. Życzę im szybkiego powrotu do zdrowia” – dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Bartosz Grodecki poinformował również, że prezydent zamierza osobiście odwiedzić jednego z rannych policjantów podczas pobytu w Krakowie.

„Tak, jest taki plan w agendzie pana prezydenta, ale uda się odwiedzić tylko jednego z funkcjonariuszy. Jeden z nich, z uwagi na zalecenia lekarskie, musi jeszcze leżeć w odosobnieniu” – wyjaśnił szef BBN na antenie RMF FM.

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Jakub Kulik i Artur Morański zostali ciężko ranni podczas próby powstrzymania zamachowca. Obaj trafili do szpitala, gdzie zostali poddani intensywnemu leczeniu. W niedzielę odzyskali przytomność.

Wcześniej szczególne poruszenie wywołała informacja o pierwszych słowach Artura Morańskiego po wybudzeniu. Funkcjonariusz miał zapytać o swojego kolegę: „A Kuba żyje?”.

Śledztwo dotyczące zamachu prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. W Krakowie do 11 listopada obowiązuje żałoba miejska, natomiast 8 i 9 listopada w całym kraju trwa żałoba narodowa zarządzona przez prezydenta Karola Nawrockiego.