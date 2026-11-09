Jak podano, takie urządzenie miało zostać odnalezione w bagażniku samochodu, którym później przyjechał do Krakowa. Śledczy natrafili również na materiały wskazujące na zainteresowanie napastnika sprawcami głośnych zamachów.

Dziennikarze Radia ESKA ustalili nieoficjalnie, że w trakcie przeszukania domu rodzinnego Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz analizy jego komputera i poczty elektronicznej odkryto materiały dotyczące spektakularnych ataków. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowała się fotografia kobiety odpowiedzialnej za jeden z głośnych zamachów w Stanach Zjednoczonych.

Prokuratura przekazała, że rodzice oraz młodsza siostra napastnika mieli po dwie śmiertelne rany postrzałowe głowy. Trwają badania mające ustalić dokładny czas ich śmierci.

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przedstawił kolejne informacje dotyczące arsenału zamachowca.

„W samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni, w tym dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety” – poinformował prokurator.

Przy napastniku i w jego pojeździe znaleziono również kilkaset sztuk amunicji. Śledczy zabezpieczyli ponadto cztery telefony oraz sprzęt elektroniczny, który może pomóc w odtworzeniu przygotowań do zbrodni.

„Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset” – przekazał prok. Nowak, zastrzegając, że dokładna liczba zostanie ustalona po analizie zgromadzonej dokumentacji.

Śledztwo obejmuje zarówno zamach w Krakowie, jak i zabójstwo trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prokuratura przyjęła, że krakowski atak miał charakter terrorystyczny. Motywy działania 24-latka pozostają przedmiotem dochodzenia, a ustalenie czasu śmierci jego bliskich ma pomóc odtworzyć kolejność wydarzeń poprzedzających zamach.