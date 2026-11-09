Chodzi o wypowiedzi dotyczące domniemanych skrajnie prawicowych poglądów napastnika. W rozmowie na kanale „Rynek Krowoderski” były funkcjonariusz nie ukrywał rozgoryczenia i zakwestionował wiarygodność oficjalnych komunikatów przedstawicieli władz.

„Anonimowy wpis na X może być bardziej wiarygodny niż minister”

Nowak wyjaśnił, że jako wieloletni rzecznik policji był przyzwyczajony do korzystania z oficjalnych źródeł informacji. Dlatego uznał, że może zaufać deklaracjom szefa MSWiA.

„No właśnie powiedziałem to. Nie ma co ukrywać, widać to na nagraniu. Byłem rzecznikiem prasowym przez wiele lat, więc uczono mnie sprawdzać informacje u źródła, jeśli to możliwe. Obejrzałem oficjalną konferencję prasową” – tłumaczył.

Były rzecznik podkreślił, że przekaz ministra potraktował jako informację pochodzącą z najbardziej kompetentnego źródła.

„To była konferencja ministra. Więc co mam robić jako człowiek, który zaraz ma mówić do mediów?” – pytał.

Przyznał również, że konsekwencje tej decyzji okazały się dla niego dotkliwe.

„Żałuję, że może podszedłem do tego bezkrytycznie. Wylał się na mnie kubeł pomyj” – stwierdził.

Najmocniejsze słowa padły jednak, gdy rozmowa zeszła na wiarygodność informacji przekazywanych przez najwyższych przedstawicieli państwa.

„Kto ma lepsze informacje niż minister spraw wewnętrznych? To osoba, która teoretycznie ma najlepsze i najbardziej zweryfikowane informacje. Trzeba komuś zaufać” – zauważył Nowak.

Następnie sformułował gorzką ocenę całej sytuacji.

„Obawiam się, że tym razem lekcja jest też taka, że anonimowy wpis na X może być bardziej wiarygodny niż minister spraw wewnętrznych RP. No i tak wyszło” – powiedział.

Zapytany, czy oznacza to, że nie należy wierzyć politykom, odpowiedział:

„Dokładnie. Niestety często żyjemy w świecie, który przestał być światem argumentów i dyskusji, a stał się światem emocji”.