Pomódlmy się za ofiary zamachu w Krakowie

„Modlitwa nie powinna być przegadana”
Marsz rozpoczął się o godz. 20.00 u zbiegu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Uczestnicy przeszli przed Bazylikę Mariacką, a następnie zgromadzili się w pobliżu Wieży Ratuszowej. W miejscu upamiętnienia ofiar składano kwiaty i zapalano znicze.
Podczas uroczystości zabrzmiała wykonana przez trębacza melodia „The Sound of Silence”. Następnie kard. Grzegorz Ryś zaprosił zebranych do wspólnej modlitwy.
„Szliśmy całą tę drogę w milczeniu. Modlitwa nie powinna być przegadana. Zapraszam do najprostszej modlitwy, którą wszyscy znamy” – powiedział metropolita krakowski.
Zgromadzeni odmówili „Ojcze nasz” oraz „Wieczny odpoczynek”.
Chrześcijańska modlitwa za zmarłych jest wyrazem wiary w życie wieczne i nadziei na zmartwychwstanie. W obliczu krakowskiej tragedii szczególnego znaczenia nabierają słowa powierzające zmarłych Bożemu miłosierdziu.
Modlitwa za ofiary zamachu w Krakowie
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Módlmy się również za rannych, ich rodziny i bliskich wszystkich ofiar:
Boże, Ojcze miłosierdzia, przyjmij do swojego Królestwa tych, którzy stracili życie podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Otocz swoją opieką ich rodziny, pociesz pogrążonych w żałobie i obdarz pokojem serca wszystkich dotkniętych cierpieniem.
Prosimy Cię o zdrowie dla rannych, siłę dla ich bliskich oraz błogosławieństwo dla lekarzy, ratowników i policjantów, którzy nieśli pomoc ofiarom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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