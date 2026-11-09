Pomódlmy się za ofiary zamachu w Krakowie

„Modlitwa nie powinna być przegadana”

Marsz rozpoczął się o godz. 20.00 u zbiegu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Uczestnicy przeszli przed Bazylikę Mariacką, a następnie zgromadzili się w pobliżu Wieży Ratuszowej. W miejscu upamiętnienia ofiar składano kwiaty i zapalano znicze.

Podczas uroczystości zabrzmiała wykonana przez trębacza melodia „The Sound of Silence”. Następnie kard. Grzegorz Ryś zaprosił zebranych do wspólnej modlitwy.

„Szliśmy całą tę drogę w milczeniu. Modlitwa nie powinna być przegadana. Zapraszam do najprostszej modlitwy, którą wszyscy znamy” – powiedział metropolita krakowski.

Zgromadzeni odmówili „Ojcze nasz” oraz „Wieczny odpoczynek”.

Chrześcijańska modlitwa za zmarłych jest wyrazem wiary w życie wieczne i nadziei na zmartwychwstanie. W obliczu krakowskiej tragedii szczególnego znaczenia nabierają słowa powierzające zmarłych Bożemu miłosierdziu.

Modlitwa za ofiary zamachu w Krakowie

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen.

Módlmy się również za rannych, ich rodziny i bliskich wszystkich ofiar:

Boże, Ojcze miłosierdzia, przyjmij do swojego Królestwa tych, którzy stracili życie podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Otocz swoją opieką ich rodziny, pociesz pogrążonych w żałobie i obdarz pokojem serca wszystkich dotkniętych cierpieniem.

Prosimy Cię o zdrowie dla rannych, siłę dla ich bliskich oraz błogosławieństwo dla lekarzy, ratowników i policjantów, którzy nieśli pomoc ofiarom.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.