– „Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro wspólne naszego społeczeństwa była dla nich najważniejszą powinnością”

– zachęcili biskupi.

Ich apel stał się jeszcze bardziej aktualny po dramatycznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w sobotę na krakowskim rynku. Pamiętajmy więc dziś szczególnie o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Suplikacje

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…



Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!



Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas Panie!



My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!



Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, zmiłuj się nad nami!

Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, przyczyń się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!