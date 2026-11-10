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Środa XXXII tygodnia okresu zwykłego

Polska

Dzień modlitwy i postu w intencji Ojczyzny

Reagując na kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zachęciła w swoim stanowisku z 4 listopada, by przeżywać dzisiejszy dzień jako dzień postu i pokuty w „w intencji pokoju społecznego, narodowego porozumienia i pojednania”.

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Gafika wygenerowana komputerowo
Gafika wygenerowana komputerowo

– „Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro wspólne naszego społeczeństwa była dla nich najważniejszą powinnością”

– zachęcili biskupi.

Ich apel stał się jeszcze bardziej aktualny po dramatycznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w sobotę na krakowskim rynku. Pamiętajmy więc dziś szczególnie o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny. 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Suplikacje

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, zmiłuj się nad nami!
Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, przyczyń się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!

Źródło: Fronda.pl

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