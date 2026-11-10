Dramatyczne dane GUS! Niemal 500 mieszkańców mniej każdego dnia

Jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące największych miast. Spośród 18 stolic województw aż 14 zanotowało spadek liczby ludności w ciągu roku. Najwięcej mieszkańców traci Łódź, a najszybciej wyludniają się Kielce. Wyjątkiem pozostaje Kraków, który wyraźnie zwiększył swoją populację.

Demograficzny dramat Polski - Łódź traci tysiące mieszkańców

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 roku Polska liczyła 37 332 510 mieszkańców. Pół roku później było ich już tylko 37 242 958. Oznacza to spadek o 89 552 osoby, czyli średnio około 495 mieszkańców każdego dnia.

Jeszcze bardziej wymowne jest porównanie sytuacji w największych polskich miastach. Z raportu przygotowanego przez Reaxis na podstawie danych GUS wynika, że pomiędzy 30 czerwca 2025 a 30 czerwca 2026 roku w 18 miastach wojewódzkich ubyło łącznie 10 809 mieszkańców.

Największy spadek liczbowy odnotowała Łódź. W ciągu dwunastu miesięcy liczba jej mieszkańców zmniejszyła się aż o 5837 osób. Statystycznie każdego dnia miasto traciło więc około 16 mieszkańców.

Poważne problemy mają również Bydgoszcz, która straciła 2936 mieszkańców, oraz Szczecin, gdzie ubyło 2887 osób.

Jeszcze bardziej niepokojąco prezentuje się skala procentowa. Najszybciej wyludniają się Kielce, które w ciągu roku straciły 0,95 proc. mieszkańców. Niewiele lepiej wygląda sytuacja Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Łodzi.

Autorzy raportu Reaxis zwracają uwagę, że nawet niewielki wzrost populacji niektórych miast nie zmienia zasadniczego obrazu sytuacji. W opracowaniu podkreślono: „Wrocław stoi w miejscu (+34 osoby)”.

W stolicy Dolnego Śląska roczny przyrost liczby ludności rzeczywiście okazał się niemal symboliczny.

Kraków rośnie, ale to tylko jeden z wyjątków

Na tle demograficznego kryzysu wyróżnia się Kraków. W ciągu roku liczba jego mieszkańców wzrosła o 8903 osoby, osiągając 819 493. To ponad dwukrotnie większy przyrost niż łącznie w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu.

Stolica zwiększyła populację o 2894 osoby, Rzeszów o 1064, a Wrocław zaledwie o 34.

Jednak nawet w tych miastach sytuacja demograficzna nie jest dobra. Najbardziej alarmujący wniosek płynący z analizy danych GUS dotyczy bowiem liczby urodzeń i zgonów.

We wszystkich 18 miastach wojewódzkich w pierwszym półroczu 2026 roku zmarło więcej osób, niż przyszło na świat. Łączny ubytek naturalny wyniósł 13 476 osób.

Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja Łodzi, gdzie w ciągu sześciu miesięcy urodziło się 1999 dzieci, a zmarło aż 4755 mieszkańców. Oznacza to, że na każde 100 urodzeń przypadało około 238 zgonów.

Wzrost liczby ludności Krakowa, Warszawy i Rzeszowa był możliwy dzięki dodatniemu saldu migracji, a nie przewadze urodzeń nad zgonami.

Raport wskazuje również na suburbanizację, czyli przenoszenie się mieszkańców z dużych miast do sąsiednich miejscowości. Przykładowo w pierwszym półroczu Poznań stracił 1129 mieszkańców, podczas gdy otaczający go powiat poznański zyskał 2050 osób.

Nie zmienia to jednak ogólnopolskiego bilansu. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o 89 552 osoby, a we wszystkich stolicach województw odnotowano ujemny przyrost naturalny.