„Jaki jest najbliższy Panu ojciec niepodległości?” - zapytał reporter.

Warto przypomnieć, że jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, tymczasem Kropiwnicki wypalił pytaniem:

„Polskiej?”.

Gdy uzyskał już odpowiedź, wskazał na… Tadeusza Mazowieckiego. Wiktorowicz przypomniał jednak, że chodzi o osoby, którym zawdzięczamy odzyskanie przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, Kropiwnicki się zreflektował, ale odpowiedział:

„Jan Pa… Paderewski, myślę, że Józef Piłsudski oczywiście też”.

Najwidoczniej w nerwach Kropiwnicki zapomniał, że pierwsze imię Paderewskiego to Ignacy.