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Kropiwnickiego zapytano o Ojców Niepodległości. Te odpowiedzi zapamiętamy na długo...

Reporter Mateusz Wiktorowicz pojawił się w Sejmie, by tam zapytać polityków o kwestie związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Odpowiedź, jakiej udzielił mu Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej zapamiętamy z całą pewnością na długo.

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Robert Kropiwnicki
Robert Kropiwnicki · fot. Andrzej Trzeciak – Sent to VTR by author via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

„Jaki jest najbliższy Panu ojciec niepodległości?” - zapytał reporter.

Warto przypomnieć, że jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, tymczasem Kropiwnicki wypalił pytaniem:

„Polskiej?”.

Gdy uzyskał już odpowiedź, wskazał na… Tadeusza Mazowieckiego. Wiktorowicz przypomniał jednak, że chodzi o osoby, którym zawdzięczamy odzyskanie przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, Kropiwnicki się zreflektował, ale odpowiedział:

„Jan Pa… Paderewski, myślę, że Józef Piłsudski oczywiście też”.

Najwidoczniej w nerwach Kropiwnicki zapomniał, że pierwsze imię Paderewskiego to Ignacy.

Źródło: x.com

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