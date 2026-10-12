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Wałęsa skomentował wybory w Krakowie. Cenckiewicz: Przekonała mnie Żywa Legenda...

Lech Wałęsa nie jest zadowolony z wyniku wyborów w Krakowie. Kuriozalny wpis byłego prezydenta skomentował Sławomir Cenckiewicz.

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Cenckiewicz / Wałęsa
Cenckiewicz / Wałęsa · fot. YouTube (Telewizja Republika, Radio ZET)

Jak już informowaliśmy, popierana przez KO i PSL senator Monika Piątkowska poniosła sromotną klęskę i uzyskała 37,88 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Jej kontrkandydat Łukasz Gibała uzyskał aż 62,12 proc. głosów.

Ten wynik najwidoczniej mocno nie spodobał się Wałęsie, który postanowił stanąć w obronie… Donalda Tuska. Tak przynajmniej należy chyba odczytywać dość kuriozalny wpis, jaki pojawił się na Facebooku byłego prezydenta:

„Po wyborach w Krakowie. Pragnę zauważyć Kochni z Krakowa skutecznie utrudniacie rządzenie wspaniałemu Premiwrowi Tuskowi.Niezależnie od małych racji, [pisownia oryginalna – red.]”.

Prof. Sławomir Cenckiewicz odpowiedział, publikując taki oto komentarz na x.com:

„Przekonała mnie Żywa Legenda, że wybory w Krakowie mają znaczenie dla całego kraju”.

 

 

Źródło: x.com

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