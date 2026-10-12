Jak już informowaliśmy, popierana przez KO i PSL senator Monika Piątkowska poniosła sromotną klęskę i uzyskała 37,88 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Jej kontrkandydat Łukasz Gibała uzyskał aż 62,12 proc. głosów.
Ten wynik najwidoczniej mocno nie spodobał się Wałęsie, który postanowił stanąć w obronie… Donalda Tuska. Tak przynajmniej należy chyba odczytywać dość kuriozalny wpis, jaki pojawił się na Facebooku byłego prezydenta:
„Po wyborach w Krakowie. Pragnę zauważyć Kochni z Krakowa skutecznie utrudniacie rządzenie wspaniałemu Premiwrowi Tuskowi.Niezależnie od małych racji, [pisownia oryginalna – red.]”.
Prof. Sławomir Cenckiewicz odpowiedział, publikując taki oto komentarz na x.com:
„Przekonała mnie Żywa Legenda, że wybory w Krakowie mają znaczenie dla całego kraju”.
Przekonała mnie Żywa Legenda, że wybory w Krakowie mają znaczenie dla całego kraju https://t.co/M85VCnouF7
— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) October 12, 2026
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