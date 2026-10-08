Kanadyjska poetka z literackim Noblem. Kim jest Anne Carson?

Akademia Szwedzka doceniła ją „za odważny i nowatorski dorobek, który, prowadząc pełen swobody dialog z tradycją klasyczną, stworzył nowe formy współczesnej literatury”.

Anne Carson ma 76 lat. Naukowo poświęciła się badaniom nad filologią klasyczną. Przez lata łączyła pracę na uniwersytetach z tłumaczeniem greckich klasyków i twórczością poetycką. W 2022 roku ukazała się w Polsce jej najsłynniejsza praca –„Autobiografia czerwonego”. W ub. roku odwiedziła nasz kraj, przyjmując w Warszawie Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Zbigniewa Herberta.

Herbertowska czułość dla Minotaura

„Polacy powinni więc czuć się choć trochę zobowiązani, żeby ją znać. Jej książki są u nas obecne, wydawane między innymi nakładem Ossolineum. Jest jej debiut, »Słodko-gorzki eros«. Jest »Autobiografia czerwonego«, utwór określany jako powieść wierszem. Jest »Piękno męża«. Jest też »Dekreacja« z podtytułem »Wiersze, eseje, opera«. Dekreacja, czyli odwrotność stworzenia. Mamy kreację i dekreację. Bóg stwarzał z nicości: creatio ex nihilo, prawda? A dekreacja u Carson oznacza ad nihilum, czyli powrót do nicości, w sensie powrotu do spokoju. Do jakiejś omegi, do końca”

- powiedział w rozmowie z serwisem i.pl prof. Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego.

Literaturoznawca zwrócił uwagę na skojarzenia z Herbertem, które budzi twórczość tegorocznej noblistki.

- „Jest taki tom studiów poświęconych Herbertowi: »Czułość dla Minotaura«. Przypomnijmy sobie figurę Minotaura zabijanego przez Tezeusza. Mitologia to przecież historia, którą opowiadają wygrani. Nie piszą jej przegrani. Carson, podobnie jak Zbigniew Herbert, usiłuje odwrócić ten porządek. Oboje próbują opowiedzieć mitologię na nowo, od strony przegranych, uciskanych. W ten sposób zaczyna się tworzyć wielka opowieść o tolerancji, o inności, o którą należy walczyć. Bo to są również nasi prototypowi inni. Także inni XXI wieku: mniejszości, ludzie prześladowani, niewidoczni, przezroczyści, transparentni. To była właśnie Herbertowska czułość dla Minotaura”

- zauważył.