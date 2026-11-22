Do eksplozji na pokładzie rosyjskiej jednostki doszło w estońskiej strefie ekonomicznej, ale w obszarze odpowiedzialności morskiego centrum ratowniczego w Petersburgu, na szlakach żeglugowych dostępnych dla statków międzynarodowych. Po trafieniu statek dryfował na wody fińskie. Załoga została ewakuowana na inny rosyjski statek towarowy, który obrał kurs powrotny do Rosji. Tymczasem akcja dogaszania pożaru prowadzona jest niedaleko fińskiego miasta Loviisa. Biorą w niej udział służby Estonii, Finlandii i Rosji. Po jej zakończeniu statek ma zostać odholowany na rosyjskie wody, ale służby zakładają scenariusz jego zatonięcia. Priorytetem jest zabezpieczenie wód przed zanieczyszczeniem. Na pokładzie znajduje się niezidentyfikowany, łatwopalny ładunek.

– „Nie mamy informacji co dokładnie jest na pokładzie statku, ale wiemy, że znajduje się tam, ładunek łatwopalny”

– powiedział na antenie telewizji ETV dowódca estońskiej marynarki wojennej, komandor Ivo Vark.

Sprzęt dla rosyjskiej armii na pokładzie?

Sparta II jest wpisana na listę sankcyjną USA i Ukrainy. Media donoszą, że statek jest powiązany z rosyjską armią i mógł transportować sprzęt wojskowy.

Odnosząc się do ataku na rosyjski okręt, premier Finlandii Petteri Orpo podkreślił, że Ukraina ma prawo atakować rosyjskiego agresora.

– „Wojna toczy się w naszym sąsiedztwie”

– zauważył.