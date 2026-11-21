Macierewicz opublikował na X bardzo ostry komentarz.

– Twój stryj steruje Tobą jak pacynką. Donald Tusk nawet nie udaje, że Cię szanuje – po prostu rozkazuje. Twój sukces to żonka w parodii chrzestnej F-35. Tygrysku, pamiętasz, jak z pianą w zębach dymisji Błaszczaka żądałeś, a dziś pośmiewiskiem się stałeś i Greka udajesz – co za porażka – napisał.

Były minister obrony odwołał się do wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza z maja 2023 roku. Wówczas lider PSL, po ujawnieniu sprawy rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku wleciała do Polski i została później odnaleziona pod Bydgoszczą, domagał się politycznej odpowiedzialności ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka.

Obecny spór wybuchł po wydarzeniach z 20 listopada. Polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie obiekty, które spadły w rejonie Nowego Lipowca, Rudnika nad Sanem i Mołodycza. Rząd potwierdził rosyjskie pochodzenie obiektów, a Donald Tusk mówił o możliwej celowej prowokacji.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że chodziło najprawdopodobniej o dwie rakiety i jeden dron odrzutowy. Zapowiedział również wystąpienie do NATO o dodatkowe wsparcie dla operacji Eastern Sentry.

Ostra reakcja Macierewicza opiera się więc przede wszystkim na zarzucie podwójnych standardów: Kosiniak-Kamysz w opozycji żądał dymisji ministra po rosyjskim incydencie, natomiast dziś sam kieruje MON po kolejnym naruszeniu polskiego nieba.