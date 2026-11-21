Łupiny z cebuli :
- są doskonałym źródłem antyoksydantów
- zawierają kwercytynę, która obniża ciśnienie krwi i zapobiega zatykaniu tętnic
- zwalczają depresję
- redukują objawy alergii
- działają antynowotworowo
- wspierają rozwój mięśni
Ponadto łupiny cebuli zmniejszają ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, raka jelita grubego, cukrzycę typ 2. W łupinach znajduje się również mnóstwo nierozpuszczalnego błonnika, który pomaga usuwać toksyny z okrężnicy, a także reguluje wypróżnianie.
Herbatę z łupin cebuli przygotowujemy w następujący sposób:
Najpierw oczywiście cebulę należy umyć. Łupiny wrzucić do dzbanka, czy garnuszka. Zalać wrzącą wodą i zostawić pod przykryciem na co najmniej 5 minut. Następnie odcedzić a napar wypić najlepiej przed snem wieczorem.
Łupiny cebuli wykorzystać możesz również zewnętrznie. W przypadku osłabionych włosów należy przygotować napar z łupin ale taki dość gęsty, czyli z większej ilości łupin. Taki napar wcierać w skórę głowy najlepiej 3 razy w tygodniu. Dzięki takiej kuracji cebulki włosów zostaną wzmocnione a włosy będą rosły silniejsze. Cebula również wpłynie na szybszy porost włosów. Zapach nie ciekawy – ja wiem, dlatego taki sok najlepiej nałożyć wieczorem z godzinę przed myciem włosów a potem dokładnie je umyć.
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