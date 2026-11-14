Najnowsze analizy wskazują na związek intensywnego korzystania z krótkich filmów z problemami z koncentracją, pamięcią i kontrolowaniem impulsów. Naukowcy zastrzegają jednak, że nie udowodniono jeszcze, iż samo korzystanie z takich treści powoduje trwałe uszkodzenie zdolności poznawczych.

Mózg przyzwyczajony do nieustannych bodźców

Nazwa „popcornowy mózg” nawiązuje do ziaren kukurydzy, które podczas prażenia gwałtownie podskakują. Podobnie zachowuje się uwaga człowieka, który nieustannie przeskakuje pomiędzy wiadomościami, powiadomieniami, filmami i kolejnymi aplikacjami.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), realizowana przez państwowy instytut badawczy NASK, zwraca uwagę na mechanizmy związane z poszukiwaniem natychmiastowej przyjemności w internecie.

„To pułapka, z której trudno się wydostać” – ostrzegają autorzy materiału edukacyjnego poświęconego zjawisku.

Wskazują, że korzystanie z mediów społecznościowych dostarcza częstych, atrakcyjnych bodźców, które mogą zachęcać do dalszego przeglądania treści. Znaczenie ma między innymi dopamina, neuroprzekaźnik uczestniczący w procesach motywacji i uczenia się.

Problem pojawia się wtedy, gdy człowiek zaczyna odczuwać zniecierpliwienie podczas spokojniejszych zajęć, nie potrafi dłużej utrzymać uwagi i odruchowo sięga po smartfon.

Typowe zachowania opisywane w związku z „popcornowym mózgiem” obejmują ciągłe sprawdzanie powiadomień, trudności z dokończeniem rozpoczętych czynności, szybkie nudzenie się oraz potrzebę nieustannego dostarczania nowych informacji.

Szczególną rolę mogą odgrywać platformy takie jak TikTok, Instagram Reels i YouTube Shorts. Ich użytkownicy otrzymują nieprzerwany strumień kilkunasto- lub kilkudziesięciosekundowych nagrań, dobieranych przez algorytmy.

Warto jednak podkreślić, że „popcornowy mózg” nie jest oficjalną diagnozą medyczną. Nie oznacza również fizycznego uszkodzenia mózgu. Jest popularnym określeniem trudności z utrzymywaniem uwagi w środowisku pełnym cyfrowych bodźców.

Przeanalizowano prawie 47 tysięcy osób

W czerwcu 2026 roku czasopismo naukowe „European Child & Adolescent Psychiatry” opublikowało przegląd 42 badań obejmujących łącznie 46 912 uczestników w wieku do 25 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 16,8 roku. Naukowcy analizowali związki pomiędzy korzystaniem z krótkich filmów a funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym młodych ludzi.

Wyniki wskazały, że intensywne, niekontrolowane korzystanie z takich treści, często przez co najmniej cztery godziny dziennie, wiązało się z większymi trudnościami w skupianiu uwagi, większą impulsywnością, słabszą pamięcią roboczą i problemami z samokontrolą.

Odnotowano również związki z nasileniem objawów lęku, stresu i depresji.

Badacze zastrzegli jednak, że większość analizowanych prac opierała się na obserwacjach, które nie pozwalają jednoznacznie ustalić związku przyczynowo-skutkowego.

„Pilnie potrzebne są badania podłużne i eksperymentalne” – podkreślili autorzy przeglądu.

Do podobnych wniosków doszli naukowcy, których analiza ukazała się we wrześniu 2026 roku w „BMJ Public Health”. Przegląd 17 badań dotyczących osób w wieku 18–29 lat wykazał związek nadmiernego korzystania z krótkich filmów z rozproszeniem uwagi oraz trudnościami w regulowaniu emocji.

Autorzy zwrócili jednocześnie uwagę, że zależność może działać w obie strony. Osoby mające wcześniej problemy z koncentracją mogą częściej sięgać po szybko zmieniające się treści.

Jeszcze ostrożniejsze wnioski przedstawiono 26 października 2026 roku w „Canadian Journal of Experimental Psychology”.

Naukowcy przeanalizowali 108 badań eksperymentalnych, obejmujących 11 811 uczestników. Ustalili, że większość eksperymentów dotyczyła krótkotrwałych zmian koncentracji, a znacznie mniej badań pozwalało ocenić długofalowy wpływ mediów cyfrowych.

„Wiele zaobserwowanych efektów może więc odzwierciedlać ogólne koszty związane z podzielnością uwagi lub wielozadaniowością” – wyjaśnili autorzy (tłumaczenie z języka angielskiego).

Jak zatem ograniczyć problem?

Eksperci OSE zalecają przede wszystkim kontrolowanie czasu spędzanego przed ekranem, wyłączanie zbędnych powiadomień, odkładanie telefonu podczas pracy i nauki oraz rezygnację z jednoczesnego korzystania z kilku urządzeń.

„Pamiętajcie: mniej znaczy więcej” – przypominają autorzy poradnika.

Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się także regularne okresy bez internetu, czytanie książek, spacery, aktywność fizyczna oraz powrót do zajęć niewymagających korzystania ze smartfona.

Według przeglądu opublikowanego w „Canadian Journal of Experimental Psychology” nadal nie wiadomo jednak, w jakich warunkach codzienne korzystanie z mediów cyfrowych może prowadzić do trwałych zmian zdolności koncentracji.

Jerzy Mróz

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Źródła: OSE, European Child & Adolescent Psychiatry, BMJ Public Health, Canadian Journal of Experimental Psychology