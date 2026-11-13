Jak czytamy, zmianę przegłosowano 6 listopada zaledwie jednym głosem. Przeciwko takiemu rozwiązaniu wystąpiło nawet państwowe Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Krytycy decyzji senatorów wskazują, że może ona przynieść korzyści wielkim koncernom alkoholowym, w tym zagranicznym producentom dominującym na polskim rynku.

Senat zmienił przepisy jednym głosem

8 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Za przyjęciem przepisów zagłosowało 400 posłów, 29 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Nowe regulacje przewidywały między innymi całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych, w tym piwa oraz dodatkowe ograniczenia dotyczące dostępności alkoholu.

Jednak 6 listopada Senat wprowadził do ustawy 21 poprawek. Jedna z najważniejszych umożliwia reklamowanie piwa niebędącego napojem alkoholowym.

Jak wynika z oficjalnego stenogramu Senatu, za tą zmianą opowiedziało się 46 senatorów, przeciw było 45, a pięciu wstrzymało się od głosu.

„Poprawki nr 11 i 18 mają na celu umożliwienie prowadzenia reklamy piwa niebędącego napojem alkoholowym” – odczytano przed głosowaniem.

Decyzję skrytykowało Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wskazując, że dopuszczenie takich reklam stoi w sprzeczności z podstawowym celem ustawy.

Instytucja określiła poprawkę jako „szczególnie szkodliwą z perspektywy zdrowia publicznego”.

KCPU zwróciło uwagę, że producenci wykorzystują te same logotypy, kolorystykę i identyfikację wizualną zarówno dla piwa alkoholowego, jak i bezalkoholowego.

W ocenie Centrum takie działania mogą stanowić formę „reklamy zastępczej”, czyli promowania marki alkoholowej poprzez jej bezalkoholowy odpowiednik.

Wątpliwości dotyczą także poprawek odnoszących się do browarów rzemieślniczych. Senat dopuścił organizowanie wydarzeń poświęconych takim produktom, obejmujących między innymi prezentacje, pokazy warzenia piwa i degustacje.

Krytycy zmian ostrzegają, że nowe wyjątki mogą zostać wykorzystane przez duże przedsiębiorstwa do promocji marek alkoholowych.

„Robicie z ludzi idiotów!” - Cieszyński uderza w autorów poprawek

Jednym z polityków krytykujących senackie rozwiązania jest poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.

Podczas wystąpienia, w którym pokazał dwie podobne puszki piwa – tradycyjnego i bezalkoholowego – przekonywał, że reklama jednej wersji produktu będzie jednocześnie wzmacniała rozpoznawalność drugiej.

„To jest Mocny Full. A to jest Mocny Full 0 procent. To będzie można reklamować. A to nie. Robicie z ludzi idiotów” – mówił.

„Firmy nie są głupie, wszyscy wiedzą, że będą reklamowały tak zwane »zerówki«, a nie zwykłe piwo. Pójdźcie po rozum do głowy. Ludzie widzą, co robicie” – dodał.

Krytyka poprawek nie ogranicza się do parlamentarnej opozycji. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podkreśla, że reklamy produktów bezalkoholowych wykorzystujące oznaczenia marek piwa mogą wpływać na postrzeganie alkoholu, szczególnie przez osoby niepełnoletnie.

Przedmiotem sporu stały się również przepisy o piwie rzemieślniczym. Senacka definicja browaru rzemieślniczego obejmuje nie tylko producentów, lecz także przedsiębiorców zlecających produkcję piwa w określonych ustawowo warunkach.

Pojawiają się więc pytania, czy wprowadzone wyjątki rzeczywiście służą przede wszystkim niewielkim polskim browarom.

Dodatkowe wątpliwości prawne opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Według analizy gazety przyjęta przez Senat definicja piwa, odwołująca się do przepisów akcyzowych, może być niespójna z regulacją dopuszczającą reklamowanie piwa bezalkoholowego.

Nowelizacja wróciła do Sejmu, który może przyjąć lub odrzucić senackie poprawki.

Oznacza to, że o ostatecznym kształcie przepisów ograniczających reklamę alkoholu zdecydują ponownie posłowie. Wśród rozstrzyganych kwestii znajdzie się możliwość reklamowania piwa bezalkoholowego pod markami wykorzystywanymi również przez producentów tradycyjnego piwa.

Jerzy Mróz

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Źródła: Senat RP, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Dziennik Gazeta Prawna, Nasza Polska, Fronda.pl