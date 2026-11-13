„Miałem sen”. Bp Ważny o Polsce bez nienawiści i pogardy

Tydzień temu Polską wstrząsnęły dramatyczne wydarzenia w Krakowie, gdzie młody mężczyzna zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Później w szpitalu zmarł też zamachowiec. Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce w cieniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który raz jeszcze pokazał głębokie podziały w polskim społeczeństwie. Tymczasem wizją Polski, w której różnice nie prowadzą do podziału na dwa wrogie plemiona dzieli się w mediach społecznościowych bp Artur Ważny.

„Miałem sen…”

Biskup sosnowiecki pisze o śnie, w którym dziennikarze różnych mediów wspólnie weryfikują prawdziwość swoich przekazów, ludzie ze sobą rozmawiają, zamiast na siebie krzyczeć i przestają „używać Ewangelii i Konstytucji jak pałek teleskopowych do ogłuszania rozmówcy, traktując je wreszcie jak lustra”, a politycy wsłuchują się w argumenty oponentów.

– „Gdy zadzwonił budzik, pomyślałem przy porannej kawie, że kompas moralny służy człowiekowi do tego, żeby samemu trzymać właściwy kurs w stronę tego, w co wierzy, a nie do tego, żeby okładać nim sąsiada po głowie”

– pisze hierarcha.

„Złapać za wspólną łopatę”

Duchowny dzieli się swoją receptą na to, by przekształcić ten sen w rzeczywistość.

– „Aby przenieść ten sen w nasz polski poniedziałek, wtorek i dzień kolejny, wystarczy zamienić w rozmowie wykrzykniki pochopnych etykietek na znaki zapytania, rodzące ciekawość drugiego człowieka, a przed debatą o pryncypiach złapać za wspólną łopatę, bo ona nie pyta o poglądy, a nic tak nie leczy z pogardy jak dźwiganie tej samej szafy.”

– pisze bp Ważny.