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Kościół

„Miałem sen”. Bp Ważny o Polsce bez nienawiści i pogardy

„Nawet my, biskupi, skróciliśmy w tym śnie nasze listy pasterskie o połowę – ku cichej wdzięczności księży proboszczów i jeszcze większej radości wiernych – a zaoszczędzony w ten sposób czas przeznaczyliśmy na spotkanie przy kawie z tymi, którzy mają do nas najwięcej trudnych pytań i gorzkich żalów” – pisze bp Artur Ważny.

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Fot. screenshot: YouTube (Blisko Rahamim)
Fot. screenshot: YouTube (Blisko Rahamim)

Tydzień temu Polską wstrząsnęły dramatyczne wydarzenia w Krakowie, gdzie młody mężczyzna zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Później w szpitalu zmarł też zamachowiec. Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce w cieniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który raz jeszcze pokazał głębokie podziały w polskim społeczeństwie. Tymczasem wizją Polski, w której różnice nie prowadzą do podziału na dwa wrogie plemiona dzieli się w mediach społecznościowych bp Artur Ważny. 

„Miałem sen…”

Biskup sosnowiecki pisze o śnie, w którym dziennikarze różnych mediów wspólnie weryfikują prawdziwość swoich przekazów, ludzie ze sobą rozmawiają, zamiast na siebie krzyczeć i przestają „używać Ewangelii i Konstytucji jak pałek teleskopowych do ogłuszania rozmówcy, traktując je wreszcie jak lustra”, a politycy wsłuchują się w argumenty oponentów. 

– „Gdy zadzwonił budzik, pomyślałem przy porannej kawie, że kompas moralny służy człowiekowi do tego, żeby samemu trzymać właściwy kurs w stronę tego, w co wierzy, a nie do tego, żeby okładać nim sąsiada po głowie”

– pisze hierarcha.

„Złapać za wspólną łopatę”

Duchowny dzieli się swoją receptą na to, by przekształcić ten sen w rzeczywistość. 

– „Aby przenieść ten sen w nasz polski poniedziałek, wtorek i dzień kolejny, wystarczy zamienić w rozmowie wykrzykniki pochopnych etykietek na znaki zapytania, rodzące ciekawość drugiego człowieka, a przed debatą o pryncypiach złapać za wspólną łopatę, bo ona nie pyta o poglądy, a nic tak nie leczy z pogardy jak dźwiganie tej samej szafy.”

– pisze bp Ważny. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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