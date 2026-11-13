O inicjatywie podejmowanej po dramatycznych wydarzeniach na krakowskim rynku włodarz poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych

– „Zwróciłem się do premiera Donalda Tuska z pilną prośbą o przyznanie z budżetu państwa 10 mln zł na wyposażenie budowanego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta”

– napisał.

Wyjaśnił, że „miejsce to skupi dyspozytorów Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży pożarnej i straży miejskiej, co znacznie ułatwi koordynację interwencji”.

– „Ostatnie wydarzenia pokazują, jak ważna jest łączność i odpowiednia wymiana informacji”

– dodał.

Zaznaczył, że apel poparli krakowscy parlamentarzyści związani z obozem władzy: Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Rafał Komarewicz oraz Jerzy Meysztowicz.