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Prokurator chce przesłuchać prezydenta

Media donoszą, że prokuratora chce przesłuchać w charakterze świadka prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę kawalerki, która była pretekstem do ataków wymierzonych przeciwko obywatelskiemu kandydatowi w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi.

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Fot. screenshot: YouTube (Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Karol Nawrocki)

W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi Onet publikował materiały na temat rzekomo niejasnych okolicznościach, w jakich ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki otrzymał w Gdańsku mieszkanie od starszego mężczyzny. Sugerowano, że ówczesny prezes IPN dopuścił się oszustwa. Dziennikarze powoływali się na relacje kobiety prawomocnie karanej za oszustwo i posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Sam Karol Nawrocki sprawę szeroko wyjaśnił, a ostatecznie przekazał kupione od pana Jerzego mieszkanie na cele charytatywne. 

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Teraz Onet donosi, że chce ona przesłuchać głowę państwa.

– „Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prokurator uznał za zasadne przesłuchanie w charakterze świadka pana prezydenta Karola Nawrockiego”

– przekazał Onetowi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Prokuratura miała już skierować w tej sprawie pismo do Kancelarii Prezydenta, w którym poproszono „o wskazanie dogodnego dla Pana Prezydenta terminu oraz miejsca przeprowadzenia tej czynności”.

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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