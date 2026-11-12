W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi Onet publikował materiały na temat rzekomo niejasnych okolicznościach, w jakich ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki otrzymał w Gdańsku mieszkanie od starszego mężczyzny. Sugerowano, że ówczesny prezes IPN dopuścił się oszustwa. Dziennikarze powoływali się na relacje kobiety prawomocnie karanej za oszustwo i posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Sam Karol Nawrocki sprawę szeroko wyjaśnił, a ostatecznie przekazał kupione od pana Jerzego mieszkanie na cele charytatywne.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Teraz Onet donosi, że chce ona przesłuchać głowę państwa.

– „Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prokurator uznał za zasadne przesłuchanie w charakterze świadka pana prezydenta Karola Nawrockiego”

– przekazał Onetowi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Prokuratura miała już skierować w tej sprawie pismo do Kancelarii Prezydenta, w którym poproszono „o wskazanie dogodnego dla Pana Prezydenta terminu oraz miejsca przeprowadzenia tej czynności”.