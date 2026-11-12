Były działacz PZPR, który zdobył mandat posła dzięki 22 332 głosom, a następnie, będąc liderem Nowej Lewicy – popartej w wyborach przez 1 859 018 osób – został marszałkiem Sejmu, ponownie atakuje prezydenta, wybranego w wyborach powszechnych przez 10 606 877 Polaków. Włodzimierz Czarzasty odniósł się do wczorajszego wystąpienia Karola Nawrockiego, w którym prezydent stanowczo skrytykował pracę ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Marszałek nawiązał przy tym do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w czasie którego głowa państwa zaprotestowała przeciwko działaniom rządzących wokół Trybunału Konstytucyjnego.

– „Uważam, że prezydent jest tchórzem, dlatego że łatwo jest obrazić kogoś przy mediach, a następnie wyprosić media i wysłuchać odpowiedzi. Byłem tego świadkiem na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Pan prezydent przed mediami rośnie, media wychodzą i jakoś pióra i skrzydła mu opadają”

– przekonywał Czarzasty w czasie swojego wystąpienia w Bratysławie.

Stwierdził, że prezydent „obraża Domańskiego, bo wie, że Domański nie będzie zabierał głosu, bo przecież jest to jasno ustalone, jeżeli chodzi o protokół tego wydarzenia”.

„Pan Czarzasty jak widać bohaterem jest tylko przed kamerami”

To nie pierwszy raz, kiedy marszałek Czarzasty atakuje prezydenta w kontekście ostatniego posiedzenia RBN. Pierwszy atak lider Nowej Lewicy przypuścił tuż po samym posiedzeniu. Do jego postawy odniósł się wówczas rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, sugerując jednej z dziennikarek, by spytała marszałka, ile razy zabrał głos w czasie tego posiedzenia.

– „Myślę, że nie zdradzimy tajemnicy państwowej, jeżeli powiemy, że ani razu. Momentami przysypiał”

– powiedział minister Leśkiewicz.

Potwierdził to szef Biura Polityki Międzynarodowej.

– „Pan Czarzasty jak widać bohaterem jest tylko przed kamerami przyjaznych sobie telewizji”

– stwierdził Marcin Przydacz.

– „Miał szansę się wypowiedzieć, proszę się go zapytać, czy choć powiedział jedno słowo, czy może interesował się bardziej ciasteczkami i kanapeczkami, które leżały naprzeciwko niego”

– dodał.