W siedzibie Telewizji Republika pojawili się dziś funkcjonariusze policji, którzy na polecenie szczecińskiej prokuratury domagali się wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej. Czynności te prowadzone były w ramach śledztwa dot. wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym z 16 października. Szef MSWiA Marcin Kierwiński skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw na szkodę policjantów i premiera. Redakcja Telewizji wPolsce24 poinformowała, że również do niej wpłynęło żądanie wydania nagrań związanych z tymi wydarzeniami. Obie redakcje jednak, powołując się na tajemnicę dziennikarską, odmówiły wydania żądanych materiałów.

Reaguje prezes PiS

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– „Szturm na niezależne media jest kontynuowany! Służby Kierwińskiego zaatakowały dzisiaj także telewizję wPolsce24, żądając przekazania zgromadzonych materiałów dziennikarskich dotyczących wydarzeń sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Robią to te same służby, które ochraniały nielegalnie wprowadzonych nominatów Tuska, uczestnicząc de facto w przejęciu budynku Trybunału”

– napisał na X.com.

Działania te są w ocenie prezesa PiS „uderzeniem w wolność słowa oraz tajemnicę dziennikarską”.

– „Nie możemy dać się zastraszyć! Wspierajmy odważnych, obiektywnych dziennikarzy!”

– zakończył swój wpis.