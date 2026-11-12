Prokuratura żąda nagrań z Trybunału Konstytucyjnego

Funkcjonariusze przedstawili postanowienie dotyczące zabezpieczenia materiałów wyemitowanych 16 października, w godzinach od 12.00 do 14.59, podczas relacjonowania wydarzeń przed siedzibą TK.

Żądanie obejmowało zapisy programu, a według przedstawicieli Republiki również informacje dotyczące osób uczestniczących w jego przygotowaniu.

Postępowanie wszczęto 22 października na podstawie zawiadomienia złożonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Prokuratura bada podejrzenia dotyczące ujawniania informacji o życiu prywatnym policjantki, wypowiedzi i pasków informacyjnych uznanych przez śledczych za obraźliwe wobec funkcjonariuszy oraz premiera Donalda Tuska, a także wywierania wpływu na działania policji.

Samo wszczęcie śledztwa nie oznacza jednak, że doszło do popełnienia przestępstwa.

„Nie wydamy ani pół dysku!”

Stanowczą odpowiedź funkcjonariuszom przekazał Michał Rachoń, dyrektor programowy Telewizji Republika.

„My nie wydamy ani grama naszego sprzętu elektronicznego dobrowolnie. Nie wydamy ani pół dysku, na którym znajdują się tajemnice dziennikarskie, efekty naszych śledztw i po prostu tego nie zrobimy” – oświadczył.

Rachoń poinformował również, że stacja otrzymywała wcześniej ostrzeżenia dotyczące możliwych działań wymierzonych w redakcję. Według niego istnieje ryzyko, że śledczy będą dążyli do przejęcia komputerów, co mogłoby sparaliżować działalność telewizji.

„Oni muszą zbadać nasze komputery. I dlatego tu jest obecność tych ludzi, którzy mają wymontować nasz sprzęt, nasze komputery” – mówił, przedstawiając swoje obawy dotyczące dalszego przebiegu postępowania.

Prezes stacji Tomasz Sakiewicz również sprzeciwił się żądaniom, wskazując na konieczność ochrony tajemnicy dziennikarskiej.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda potwierdziła, że śledczy domagają się dokumentacji oraz zapisów nagrań. Przyznała również, że podczas czwartkowych czynności materiały nie zostały wydane.

Sprawa budzi istotne pytania o granice ingerencji organów ścigania w działalność redakcji i ochronę materiałów dziennikarskich. Kierownictwo Republiki zapowiada obronę niezależności stacji, podczas gdy szczecińska prokuratura kontynuuje postępowanie dotyczące wydarzeń z 16 października.