Żona żegna wielkiego aktora: „Był sercem naszej rodziny”

Stacy Keach zmarł po długiej walce z poważną chorobą serca i niewydolnością krążenia. Jego żona poinformowała, że ostatnie chwile życia spędził w rodzinnym domu w Magdalence.

„Stacy był nie tylko legendarnym aktorem, podziwianym i kochanym przez widzów na całym świecie, ale także moim ukochanym mężem, towarzyszem życia i sercem naszej rodziny” – napisała Małgorzata Tomassi w oświadczeniu przekazanym amerykańskim mediom.

„Jego odejście pozostawia w naszym życiu niewyobrażalną pustkę” – dodała.

Aktor urodził się 2 czerwca 1941 roku w Savannah w stanie Georgia. Przez ponad sześć dekad występował na scenach teatralnych, w filmach i produkcjach telewizyjnych.

Światową popularność przyniosła mu rola prywatnego detektywa Mike’a Hammera w serialach opartych na powieściach Mickeya Spillane’a. Widzowie zapamiętali go także z produkcji „Nebraska”, „American History X” i „Prison Break”.

Keach należał również do cenionych interpretatorów dramatów Williama Szekspira. Występował między innymi jako Hamlet, Ryszard III i król Lear. Za rolę Ernesta Hemingwaya w telewizyjnym miniserialu otrzymał Złoty Glob.

Hollywoodzki gwiazdor pokochał Polskę

Szczególne miejsce w życiu aktora zajmowała Polska. Związał się z nią dzięki małżeństwu z Małgorzatą Tomassi, którą poznał podczas pracy przy serialu „Mike Hammer”.

W 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo, a ostatnie lata życia spędzał w Magdalence pod Warszawą.

Jego artystyczny dorobek doceniono również w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku otrzymał własną gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Sław.

Mimo zaawansowanego wieku pozostawał aktywny zawodowo. Jedną z jego ostatnich ról był występ w filmie „Jay Kelly” z 2025 roku.

Stacy Keach pozostawił żonę Małgorzatę oraz dwoje dzieci – Shannon i Karolinę.