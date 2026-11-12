Rosja. Samochód z pułkownikiem eksplodował w Petersburgu

Bomba pod samochodem

Do eksplozji doszło w rejonie osiedla Sławianka, na południu Petersburga. Według ustaleń „Fontanki” wojskowy wsiadł do samochodu i rozpoczął wyjazd z podwórza. Wówczas nastąpił wybuch.

„Ładunek wybuchowy przymocowany do podwozia samochodu został zdetonowany zdalnie” – podał rosyjski portal, powołując się na swoje źródła.

Moment eksplozji zarejestrowała kamera domofonu pobliskiego budynku.

„W związku z zabójstwem żołnierza w wyniku eksplozji samochodu wszczęto postępowanie karne” – przekazał rosyjski Komitet Śledczy, cytowany przez „Ukraińską Prawdę”.

To kolejny podobny atak w Petersburgu. W sierpniu w tej samej okolicy zginął rosyjski podpułkownik Siergiej Sieczkow, którego samochód również został wysadzony.

Na razie nie ujawniono tożsamości ofiary czwartkowego zamachu ani sprawców. Rosyjskie służby nie przedstawiły dowodów wskazujących na udział Ukrainy.

Kolejny taki zamach

Jest to już kolejny skuteczny atak na wysokiego rangą rosyjskiego oficera.

Śledczy badają okoliczności eksplozji i poszukują osób odpowiedzialnych za podłożenie ładunku. Oficjalnie nie potwierdzono jeszcze stopnia wojskowego zabitego ani motywu zamachu.