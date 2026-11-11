Rosja: zatrzymaliśmy polskich agentów służb specjalnych

Według rosyjskiej agencji Interfax, zatrzymane osoby miały gromadzić informacje na temat obiektów wojskowych w rosyjskim obwodzie królewieckim.

Ponadto jak podaje Interfax – powołując się na źródło w FSB – siedmiu polskim obywatelom wydano ostrzeżenia oraz zakazano wjazdu do Rosji. Ma to wynikać z kontaktów tych osób z polskimi służbami bezpieczeństwa.

Interfax informuje ponadto, że FSB „odkryła polską siatkę wywiadowczą w obwodzie kaliningradzkim”.

Napięcie między Polską a Rosją wokół obwodu królewieckiego ostatnimi czasy wzrasta.

„Żołnierze jednostki specjalnej GROM, policyjni kontrterroryści oraz funkcjonariusze innych służb zostali skierowani na północny-wschód Polski w związku z ostrzeżeniami o możliwych aktach dywersji przy granicy z obwodem królewieckim” – informował na początku listopada portal Wirtualna Polska.

GROM ma za zadanie wspierać polskie formacje policyjne w związku z możliwym pojawieniem się na granicy polsko-rosyjskiej grup dywersyjno-rozpoznawczych.