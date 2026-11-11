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Rosja

Rosja: zatrzymaliśmy polskich agentów służb specjalnych

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała o zatrzymaniu „agentów polskich służb specjalnych”. Zatrzymane miały zostać dwie osoby.

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Agenci FSB, zdjęcie ilustracyjne
Agenci FSB, zdjęcie ilustracyjne · fot. Ria Novosti Archive via wikipedia CC 3.0

Według rosyjskiej agencji Interfax, zatrzymane osoby miały gromadzić informacje na temat obiektów wojskowych w rosyjskim obwodzie królewieckim. 

Ponadto jak podaje Interfax – powołując się na źródło w FSB – siedmiu polskim obywatelom wydano ostrzeżenia oraz zakazano wjazdu do Rosji. Ma to wynikać z kontaktów tych osób z polskimi służbami bezpieczeństwa. 

Interfax informuje ponadto, że FSB „odkryła polską siatkę wywiadowczą w obwodzie kaliningradzkim”. 

Napięcie między Polską a Rosją wokół obwodu królewieckiego ostatnimi czasy wzrasta. 

„Żołnierze jednostki specjalnej GROM, policyjni kontrterroryści oraz funkcjonariusze innych służb zostali skierowani na północny-wschód Polski w związku z ostrzeżeniami o możliwych aktach dywersji przy granicy z obwodem królewieckim” – informował na początku listopada portal Wirtualna Polska. 

GROM ma za zadanie wspierać polskie formacje policyjne w związku z możliwym pojawieniem się na granicy polsko-rosyjskiej grup dywersyjno-rozpoznawczych. 

Źródło: fronda.pl

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