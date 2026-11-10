Premier Donald Tusk, który od lat nie spełnia obowiązku publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, dziś ogłosił, że opublikuje uchwałę „Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie zmiany regulaminu TK. Chodzi oczywiście o „zgromadzenie” zwołane przez sędzia Annę Korwin-Piotrowską, a nie prezesa Bogdana Święczkowskiego, w którym kworum ma stanowić 8 sędziów powołanych przez obecną większość. W przekonaniu Donalda Tuska, po absurdalnych działaniach sędzi Korwin-Piotrowskiej i de facto siłowym przejęciu kontroli nad siedzibą TK, obecnie Trybunał jest prawidłowo obsadzony i może bez przeszkód pracować. Po tej zapowiedzi sędziowie wybrani przez Sejm tej kadencji przyjęli uchwałę mającą ograniczyć kompetencje prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wzmocnić rolę Zgromadzenia Ogólnego.

„Teraz k***a my”

W mocnych słowach wystąpienie przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej podsumował za pośrednictwem mediów społecznościowych były poseł Konfederacji Robert Winnicki.

– „Niby każdy się spodziewał ale jednak trzeba stwierdzić; zuchwałe i bezczelne. Szczytowe osiągnięcie, póki co, w realizacji hasła <Teraz k..wa my> w zakresie łamania Konstytucji z 1997 i ustaw. A konkurencja przecież duża”

– napisał na X.com.