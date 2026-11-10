Michał Kołodziejczak zdobył popularność jako lider AgroUnii. W 2023 roku tę popularność wykorzystał ówczesny lider opozycji Donald Tusk, przyjmując działacza na listy Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób kontrowersyjny aktywista zdobył mandat posła, a później został nawet wiceministrem rolnictwa. Tę posadę stracił w cieniu skandalu wokół Collegium Humanum. Na początku października wybuchł kolejny skandal. Kanał Zero ujawnił relacje kobiet, które oskarżają Kołodziejczaka o przemoc i narkomanię. Sam polityk oskarżeniom tym zaprzecza. Po publikacji został zawieszony w prawach członka klubu KO.

Prokuratura ustala tożsamość pokrzywdzonych

Teraz rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że ta 27 października wszczęła dochodzenie dot. „udzielenia nieustalonych środków odurzających w różnych datach, w jednej znanej i jednej nieznanej dacie, dwóm różnym osobom, czyli ustalonej i nieustalonej” przez posła Kołodziejczaka.

Śledczy wystąpili do Kanału Zero o przekazanie danych osób, które opowiedziały o działaniach posła Kołodziejczaka oraz przekazanie oryginałów nagrań opublikowanych przez dziennikarzy. Redakcja jednak odmówiła z uwagi na obowiązującą ją tajemnicę dziennikarską.

– „Otrzymaliśmy odmowę udostępnienia zarówno danych, jak i nagrań, powołując się na tajemnicę dziennikarską i brak woli ze strony osób, które się wypowiadały”

– przekazał prok. Skiba.

Wobec tego prokuratura podjęła działania zmierzające do ustalenia tych osób. Jedna z kobiet, przesłuchana już w charakterze świadka-pokrzywdzonej, zgłosiła się w towarzystwie dziennikarzy Kanału Zero.

– „Nie jest to jednak osoba, która brała udział w nagraniu dla Kanału Zero i dysponowała odpowiednimi nagraniami. To kolejna osoba, która zgłosiła się do dziennikarzy”

– zaznaczył prokurator.

Będzie wniosek o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej?

Po wyczerpaniu innej drogi zmierzającej do pozyskania danych w tej sprawie, prokuratura zdecyduje o ewentualnym wniosku do sądu o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej.

– „Aczkolwiek dokumentacja stanowiąca podstawę wszczęcia nie wróży zbyt dobrze uwzględnieniu takiego wniosku przez sąd, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę sądów warszawskich”

– zaznaczył prokurator.