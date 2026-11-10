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Polityka

Kosiniak-Kamysz przyznaje: O bazie USA mogą przesądzić dobre relacje prezydenta

„Wierzymy, że dobre relacje prezydenta Nawrockiego pozwolą na pozytywny finał całej sprawy” – powiedział w Waszyngtonie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Karol Nawrocki)

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem, aby omówić z nim m.in. kwestie związane z potencjalną budową w naszym kraju stałej bazy sił Stanów Zjednoczonych. Jakiś czas temu, po zabiegach prezydenta Karola Nawrockiego, przełom w tej sprawie ogłosił prezydent USA Donald Trump. 

– „Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce”

– napisał na swojej platformie Truth Social.

Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w Pentagonie 

Co ustalono w czasie dzisiejszej wizyty szefa MON w Waszyngtonie?

– „To jest wizyta przełomowa. To jest moment, w którym mogę z pełną odpowiedzialnością zakomunikować, że Polska jest nie tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale stała się strategicznym partnerem USA”

– powiedział po spotkaniu z sekretarzem wojny USA wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Wskazał, że trwa przegląd sił USA w Europie, który zakończy się decyzjami w Białym Domu. 

– „Jesteśmy po kilkudziesięciu spotkaniach, zespoły pracują nieprzerwalnie od wielu tygodni. Na moje pytanie, jak wygląda sytuacja z decyzją na temat stałej obecności wojsk amerykańskich, stałej bazy, sekretarz Hegseth odpowiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej obecności wojsk amerykańskich, dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce

– stwierdził.

Zaznaczył, że „ostateczna decyzja będzie podjęta przez Biały Dom”, co ma nastąpić na początku grudnia. Zapewnił, iż praca zespołów ustalających szczegóły „idzie w jak najlepszym kierunku”.

– „Wierzymy, że dobre relacje prezydenta Nawrockiego pozwolą na pozytywny finał całej sprawy”

– podkreślił przewodniczący PSL.

 

Źródło: Interia.pl, Fronda.pl

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