Ordynator oddziału intensywnej terapii Szpitala Miejskiego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, dr n. med. Hubert Hymczak opowiedział w czasie dzisiejszej konferencji prasowej o stanie zdrowia st. post. Artura Morańskiego. Bohaterski funkcjonariusz, który w sobotę brał udział w zatrzymaniu zamachowca na krakowskim rynku, ma za sobą skomplikowaną operację, w czasie której zaopatrzono obrażenia klatki piersiowej, płuca i przedramienia. Jego stan obecnie lekarze oceniają jako stabilny.

– „W dalszych planach jest zaopatrzenie postrzelonej kończyny górnej i tutaj po licznych konsultacjach planujemy przeniesienie pacjenta do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie celem kontynuacji leczenia w zakresie urazu kończyny górnej”

– powiedział ordynator.

Około 10-godzinną operacją kierował lek. Maciej Wróblewski. Najpierw – jak relacjonował – torakochirurdzy, którzy przyjechali ze szpitala im. św. Jana Pawła II, zaopatrzyli klatkę piersiową i płuco. Następnie raną postrzałową przedramienia zajął się zespół ortopedyczny.

– „Nie doszło do uszkodzeń naczyń i nerwów. Natomiast, ponieważ pocisk pokonał dużą drogę poprzez całe przedramię, dokonał sporo zniszczeń, łącznie z dużymi ubytkami tkanki kostnej jednej z kości przedramienia”

– wyjaśniał lekarz.

Teraz przed młodym funkcjonariuszem kolejne zabiegi. Te zaplanowano już w szpitalu wojskowym, w którym pracują specjaliści zajmujący się rekonstrukcją ubytków kostnych.

– „To są miesiące, naprawdę długie do gojenia, a potem znacznie dłuższa rehabilitacja. Parę lat nawet może zająć powrót do sprawności”

– powiedział lek. Wróblewski.

Niestety, pewne skutki sobotnich wydarzeń pozostaną już z policjantem.

– „Sprawności ręki w stu procentach nie przewiduję. To przy korzystnym przebiegu może wrócić do prawie pełnej, ale naprawdę zbyt wiele wydarzeń czy komplikacji może tu jeszcze nastąpić”

– stwierdził lekarz.

Policjanci rozmawiali ze sobą

Ordynator Hymczak potwierdził, że po przebudzeniu obaj ranni funkcjonariusze chcieli dowiedzieć się o stanie zdrowia kolegi.

– „W związku z tym, że w środowisku znamy się bardzo dobrze, w niedzielę o siódmej rano odebrałem telefon ze szpitala Jana Pawła i osobiście rozmawiałem z funkcjonariuszem. W tym czasie policjant, który jest u nas, był jeszcze w śpiączce”

– powiedział.

Kiedy po przebudzeniu drugi z policjantów pytał o kolegę, personel umożliwił im rozmowę telefoniczną.

– „Myślę, że to też na nich dobrze wpłynęło, że wiedzą, że są w stanie, który pozwala im na ten kontakt”

– ocenił medyk.

Informacje o samym ataku natomiast na razie są policjantom dawkowane, w obawie przed ich dodatkowym obciążeniem.