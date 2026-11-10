Gretkowska: Kościół jest instytucją totalitarną

W rozmowie opublikowanej 9 listopada pisarka przedstawiła niezwykle krytyczną ocenę katolicyzmu i jego wpływu na polskie społeczeństwo. Zarzuciła Kościołowi zastępowanie argumentów dogmatami oraz tworzenie podziałów pomiędzy osobami wierzącymi i niewierzącymi.

„Jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciw nam. To jest myślenie sekciarskie” – stwierdziła Gretkowska.

Następnie sformułowała jeszcze ostrzejszy zarzut.

„Kościół jest instytucją totalitarną, w pewien sposób ideologiczną. Dla mnie nie religijną, tylko ideologiczną. I dzieli na swoich i nieswoich” – przekonywała.

Pisarka odnosiła się również do postawy katolików wobec nauki i współczesnego świata. Jako przykład przywołała znanych sobie lekarzy, którzy – jak twierdziła – z powodu przekonań religijnych odrzucają teorię ewolucji.

„Dlaczego wiara, tego typu wiara, zamiast bycia otwartością na świat, jest lękiem, strachem” – zastanawiała się.

Jej zdaniem religijność może prowadzić do odrzucania odmiennego sposobu myślenia.

„W Kościele katolickim musisz wierzyć, bo jak nie, to jesteś wyrzucony, heretyk i koniec” – mówiła.

Podczas rozmowy Gretkowska krytykowała także polską prawicę i prezydenta Karola Nawrockiego, odnosząc się między innymi do sporów politycznych wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Internauci odpowiadają: „To zachodzi już o jakieś obłąkanie”

Wypowiedzi pisarki wywołały liczne negatywne reakcje odbiorców. Część komentujących zarzucała Gretkowskiej i Wojewódzkiemu poczucie wyższości wobec Polaków o konserwatywnych poglądach. Inni przyznawali, że nie byli w stanie wysłuchać całej rozmowy.

„Infantylizm celebrytów nie zna wieku ani granic” – napisał jeden z internautów.

„Próbowałem, serio próbowałem – wytrzymałem 8 minut” – stwierdził kolejny.

Szczególnie ostry był komentarz odnoszący się do postawy środowisk określających się mianem elit.

„To jest niebywałe jak ten »salon« jest oderwany od rzeczywistości. Oni dalej uważają się za jedyną oświeconą elitą tego kraju i dalej jak mantrę powtarzają te same hasełka. To zachodzi już o jakieś obłąkanie” – ocenił jeden z komentujących.

Pojawiły się również krótsze, ale równie krytyczne opinie.

„Pani ładnie odklejona” – napisał jeden z odbiorców.

„5 minut. Dłużej nie dam rady słuchać tej »elity«” – dodał inny.

Szczególne kontrowersje wzbudziło określenie Kościoła katolickiego jako instytucji totalitarnej. Jest to ocena pisarki, z którą katolicy mogą się zasadniczo nie zgadzać, wskazując na religijny, wspólnotowy i dobrowolny charakter uczestnictwa w życiu Kościoła.