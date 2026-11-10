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Kim był zamachowiec? Demagog ponownie domaga się dowodów od Kierwińskiego!

Krótko po tym, jak w Krakowie doszło do tragicznego w skutkach zamachu, szef MSWiA mówił o rzekomym zafascynowaniu „prawicowymi ideologiami” napastnika. Problem w tym, że nie poznaliśmy w tej kwestii żadnych dowodów, a reakcji ministra domaga się nawet Demagog.

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Kierwiński
Kierwiński · fot. gov.pl

„Apelujemy, by nie rozpowszechniać niezweryfikowanych i dezinformujących informacji, zdjęć i nagrań dotyczących strzelaniny w Krakowie” – podkreślał dwa dni temu Demagog na x.com.

Później wskazano na to, że:

„Ustalenie poglądów politycznych i motywów działania sprawcy ataku w Krakowie wymaga rzetelnego postępowania i analizy materiału dowodowego”.

Dodano, że jest to zadanie dla Policji i Prokuratury, a na obecnym etapie nie dysponujemy wystatczającymi i wiarygodnymi informacjami, aby móc jednoznacznie przesądzać w kwestii motywów, jakimi kierował się sprawca. Profil w związku z wypowiedzią Kierwińskiego zwrócił się do MSWiA z pytaniami o podstawy takich twierdzeń. Zaznaczono przy tym:

„Brak publicznie przedstawionych dowodów nie oznacza automatycznie, że wypowiedź ministra była fałszywa, ale nie pozwala też uznać jej za potwierdzoną”.

Zauważono, że nie wszystkie materiały pojawiające się w sieci zostały potwierdzone, a na niektórych widać sprawcę m.in. z tęczowymi flagami.

Odpowiedzi ministerstwa nikt się jednak nie doczekał. W kolejnym wpisie Demagog ponawia prośbę wysłaną mailowo przed dwoma dniami:

„[…] o odpowiedź na temat tego kto dokonał ustaleń dotyczących poglądów sprawcy i na jakich przesłankach je oparto?”.

Zauważono, że sama prokuratura podkreśla, że za wcześnie na mówienie o motywach i ideologii sprawcy, a jednak informacje przekazane przez ministra są już powielane przez zagraniczne media, choć opinii publicznej nie przekazano podstaw tych ustaleń:

„Jeśli istnieją dowody potwierdzające słowa Ministra, powinny zostać przedstawione opinii publicznej w zakresie, na jaki pozwala dobro śledztwa”.

 

 

Źródło: x.com

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