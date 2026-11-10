„Apelujemy, by nie rozpowszechniać niezweryfikowanych i dezinformujących informacji, zdjęć i nagrań dotyczących strzelaniny w Krakowie” – podkreślał dwa dni temu Demagog na x.com.
Później wskazano na to, że:
„Ustalenie poglądów politycznych i motywów działania sprawcy ataku w Krakowie wymaga rzetelnego postępowania i analizy materiału dowodowego”.
Dodano, że jest to zadanie dla Policji i Prokuratury, a na obecnym etapie nie dysponujemy wystatczającymi i wiarygodnymi informacjami, aby móc jednoznacznie przesądzać w kwestii motywów, jakimi kierował się sprawca. Profil w związku z wypowiedzią Kierwińskiego zwrócił się do MSWiA z pytaniami o podstawy takich twierdzeń. Zaznaczono przy tym:
„Brak publicznie przedstawionych dowodów nie oznacza automatycznie, że wypowiedź ministra była fałszywa, ale nie pozwala też uznać jej za potwierdzoną”.
Zauważono, że nie wszystkie materiały pojawiające się w sieci zostały potwierdzone, a na niektórych widać sprawcę m.in. z tęczowymi flagami.
Odpowiedzi ministerstwa nikt się jednak nie doczekał. W kolejnym wpisie Demagog ponawia prośbę wysłaną mailowo przed dwoma dniami:
„[…] o odpowiedź na temat tego kto dokonał ustaleń dotyczących poglądów sprawcy i na jakich przesłankach je oparto?”.
Zauważono, że sama prokuratura podkreśla, że za wcześnie na mówienie o motywach i ideologii sprawcy, a jednak informacje przekazane przez ministra są już powielane przez zagraniczne media, choć opinii publicznej nie przekazano podstaw tych ustaleń:
„Jeśli istnieją dowody potwierdzające słowa Ministra, powinny zostać przedstawione opinii publicznej w zakresie, na jaki pozwala dobro śledztwa”.
📣 Panie Ministrze @MKierwinski, @MSWiA_GOV_PL – ponawiamy naszą prośbę wysłaną mailowo dwa dni temu (!) o odpowiedź na temat tego kto dokonał ustaleń dotyczących poglądów sprawcy i na jakich przesłankach je oparto? ❗️ Minęły już dwa dni od wypowiedzi o ideologicznych inspiracjach sprawcy zamachu w Krakowie. Tymczasem @PK_GOV_PL podkreśla, że jest jeszcze za wcześnie, by kategorycznie mówić o motywach i ideologii sprawcy. Informacje przekazane przez ministra są już powielane również przez zagraniczne media, choć opinia publiczna nadal nie zna podstaw tych ustaleń. Jeśli istnieją dowody potwierdzające słowa Ministra, powinny zostać przedstawione opinii publicznej w zakresie, na jaki pozwala dobro śledztwa. W sytuacji tak tragicznego wydarzenia komunikacja przedstawicieli państwa wymaga szczególnej odpowiedzialności. Kategoryczne stwierdzenia bez wskazania ich podstaw mogą podważać zaufanie do instytucji i sprzyjać powstawaniu teorii spiskowych. 👍 Warto przypomnieć sprawną i transparentną komunikację @kwpkrakow w pierwszych godzinach po ataku, która pomagała ograniczać chaos informacyjny. Podobnego standardu oczekujemy od przedstawicieli rządu.
— 🔎 DEMAGOG (@DemagogPL) November 9, 2026
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.