Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podkreślił we wtorek, że trudno rozmawiać o rozwiązaniu kryzysu, kiedy na terenie TK nadal znajdują się policyjne kordony, a sędziowie uznawani przez Pałac Prezydencki za legalnie wybranych nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Zdaniem ministra odpowiedzialność za obniżenie napięcia spoczywa na premierze Donaldzie Tusku.

Bogucki: Wszystkie instrumenty są w rękach Tuska

We wtorkowym programie „Graffiti” na antenie Polsat News Zbigniew Bogucki został zapytany, czy podczas poniedziałkowego Marszu Ciszy w Krakowie doszło do rozmowy prezydenta z premierem.

„Tego nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z panem prezydentem” – odpowiedział szef KPRP.

Zaznaczył jednocześnie, że uroczystości upamiętniające ofiary zamachu terrorystycznego nie były odpowiednim miejscem do prowadzenia politycznych negocjacji.

„Myślę, że i pan prezydent, i mam nadzieję, że także pan premier, nawet jestem przekonany, byli tam, żeby być w ciszy, żeby być z Krakowianami, żeby być z Polakami” – stwierdził.

Bogucki przypomniał jednak, że Pałac Prezydencki nie zmienił stanowiska dotyczącego wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym.

„Trudno, żeby podejmować te rozmowy, skoro na terenie Trybunału Konstytucyjnego wciąż są kordony policji” – powiedział.

Minister podkreślił, że prezydent nie może zaakceptować sytuacji, w której funkcjonariusze zabezpieczają budynek TK, a część sędziów nie ma możliwości wejścia do instytucji.

„Czy pan prezydent ma rozmawiać w sytuacji, w której z jednej strony Trybunał Konstytucyjny jest w jakiejś mierze zajęty także przez policję (…), a z drugiej strony legalni sędziowie nie mogą do Trybunału wejść? To nie jest sytuacja normalna” – ocenił szef KPRP.

Według Boguckiego warunkiem stworzenia odpowiedniej atmosfery do rozmów byłoby wycofanie policji oraz umożliwienie sędziom powrotu do wykonywania obowiązków.

„Nie powinno być tam policji, a sędziowie powinni móc wrócić. Wtedy faktycznie otworzyłaby się dobra przestrzeń (…) do tego, by rozmawiać o ważnych sprawach, o konstytucyjnym organie, który został zajęty siłą” – podkreślił.

Szef Kancelarii Prezydenta wskazał, że decyzje prowadzące do zakończenia obecnego impasu powinien podjąć rząd.

„Wszystkie instrumenty do tego, żeby zdeeskalować, a więc obniżyć temperaturę tego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, są w rękach jednego człowieka. Ten człowiek nazywa się premier Donald Tusk” – powiedział Bogucki.

Przypomniał również, że 6 listopada rozmawiał z szefem Kancelarii Premiera Janem Grabcem, przedstawiając stanowisko prezydenta dotyczące konieczności wycofania policyjnych kordonów i umożliwienia powrotu sędziów do TK.

Bogucki wyraził nadzieję, że do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem ostatecznie dojdzie. Zaznaczył przy tym, że prezydent zamierza podejmować działania służące rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego, lecz nie zaakceptuje rozstrzygnięć, które uważa za pozbawione podstaw prawnych.