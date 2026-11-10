Rekordowe straty Rosjan

„W ciągu minionej doby rosyjskie wojska okupacyjne straciły 2980 żołnierzy – zabitych lub ciężko rannych” – poinformował ukraiński Sztab Generalny.

Jak podkreśliło dowództwo w Kijowie, jest to najwyższy dobowy wskaźnik rosyjskich strat osobowych od początku pełnoskalowej wojny. Poprzedni rekord, wynoszący 2500 żołnierzy, odnotowano 1 listopada.

Oprócz strat w ludziach ukraińska armia poinformowała o wyeliminowaniu 4 rosyjskich czołgów, 15 opancerzonych wozów bojowych, 68 systemów artyleryjskich i 6 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Zniszczonych lub unieszkodliwionych miało zostać również 1843 rosyjskich dronów.

Osobny rekord ogłosiły ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych. Według ich danych 8 listopada operatorzy dronów trafili 801 rosyjskich żołnierzy, z których 281 zginęło, a 520 zostało rannych.

Łączne straty osobowe Rosji od początku inwazji, według stanu na 9 listopada, wyniosły około 1 609 380 żołnierzy.

We wtorek, 10 listopada, ukraiński Sztab Generalny przekazał kolejne dane. W ciągu następnej doby rosyjskie wojska miały stracić 2220 żołnierzy, co podniosło łączny bilans do około 1 611 600.

Wszystkie te liczby są szacunkami strony ukraińskiej i nie zostały niezależnie potwierdzone, niemniej jednak liczby są wprost niewyobrażalne.