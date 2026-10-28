O sprawie informuje reporter RMF FM. Krzysztof Zasada dowiedział się, że zatrzymany mężczyzna ma być członkiem grupy sabotażystów, którzy działali na zlecenie Rosji i mieli związek między innymi ze wspomnianym podpaleniem na terenie państwowego koncernu obronnego Romarm w Braszowie.

Artem S. ma zostać wydany władzom w Bukareszcie – wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Miał on odpowiadać we wspomnianej grupie za rozpoznanie obiektu oraz opłacenie operacji. 25-latek miał współdziałać z dwoma Białorusinami, których zatrzymano z kolei w Niemczech.

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