Policjanci komórek terenowych CBZC, na terenie kilku województw, prowadzili czynności, ukierunkowane na zwalczanie przestępczości związanej z rozpowszechnianiem dostępu do aplikacji (skryptu), umożliwiającego generowanie wirtualnego dokumentu tożsamości z nieprawdziwymi danymi na wzór aplikacji mObywatel. Osoby nieletnie, wobec których prowadzone były czynności, potwierdziły zakup fałszywego programu. Część z nich pomagała głównym sprawcom reklamując w Internecie aplikację, ponadto zajmując się administrowaniem i zarządzaniem witryną oraz rozprowadzając skrypt wśród znajomych.

W miejscach zatrzymań zabezpieczono ponad 30 urządzeń, w tym telefony, laptopy oraz komputery. U wszystkich sprawców potwierdzono działalność przestępczą, w tym korespondencję i historię przelewów.

Po wykonaniu czynności z nieletnimi, powiadomiono właściwe miejscowo sądy rodzinne oraz przekazano stosowną dokumentację.

Zatrzymani pełnoletni zostali doprowadzeni do właściwych prokuratur, gdzie przedstawiono im zarzuty - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych oraz fałszerstwa materialnego dokumentu.

Wobec 3 pełnoletnich sprawców zastosowano areszt tymczasowy oraz 2 dozory policji.

Planowane są kolejne zatrzymania.