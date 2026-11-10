Jak czytamy, chodzi o przywłaszczenie pieniędzy o wielomilionowej wartości oraz działania mające uniemożliwić wierzycielowi odzyskanie należności. Analogiczne zarzuty przedstawiono również żonie polityka. Wiceminister nie przyznaje się do winy.

Milionowe kwoty i nieruchomości

Zarzuty przedstawiono Bartoszewskiemu 4 listopada, jednak informację o nich Prokuratura Krajowa opublikowała dopiero we wtorek.

„Pierwszy zarzut dotyczy przywłaszczenia przez Władysława Teofila Bartoszewskiego w okresie od 9 lipca 2012 roku do 20 lutego 2015 roku środków pieniężnych” – poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Według śledczych chodzi o pieniądze powierzone politykowi przez znanego kolekcjonera i mecenasa sztuki Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar. Łączna wartość środków objętych zarzutem wynosi milion funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz 6 683 705 zł.

Prokuratura podejrzewa, że część pieniędzy została wykorzystana na prywatne potrzeby Bartoszewskiego, a pozostałe przeznaczono na zakup, remont i wyposażenie trzech mieszkań w Warszawie. Nieruchomości miały trafić do spółki należącej do polityka i jego żony.

Po wypowiedzeniu umowy powierzenia mieszkania sprzedano, jednak – według ustaleń śledczych – uzyskanych pieniędzy nie zwrócono właścicielowi.

Drugi zarzut dotyczy działań podejmowanych w latach 2012–2022, które miały uniemożliwić wierzycielowi wyegzekwowanie należności.

Prokuratura wskazuje między innymi na sprzedaż nieruchomości, zmiany ustroju majątkowego małżonków oraz przekazywanie składników majątku.

„Działania te miały na celu udaremnienie wykonania spodziewanego niekorzystnego orzeczenia sądowego” – przekazał prok. Nowak.

Śledczy ustalili również, że oba zarzucane czyny miały zostać popełnione wspólnie i w porozumieniu z żoną polityka.

Przesłuchania

Bartoszewski został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i złożył krótkie wyjaśnienia. Jego żona również nie przyznała się do winy, odmawiając składania wyjaśnień.

W październiku poseł PSL zrzekł się immunitetu parlamentarnego, co umożliwiło prokuraturze przedstawienie mu zarzutów.

Władysław Teofil Bartoszewski pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska od grudnia 2023 roku. Jest posłem PSL oraz synem zmarłego w 2015 roku Władysława Bartoszewskiego, byłego ministra spraw zagranicznych.

Za zarzucane przywłaszczenie mienia znacznej wartości grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O ewentualnej odpowiedzialności karnej polityka rozstrzygnie sąd.