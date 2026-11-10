Alarm w amerykańskich bazach w Europie: USA wycofują samoloty

Jednocześnie – czytamy - w dwóch brytyjskich bazach wykorzystywanych przez siły Stanów Zjednoczonych podwyższono poziom zagrożenia do drugiego najwyższego stopnia. O sprawie poinformował „Wall Street Journal”, a doniesienia te we wtorek, 10 listopada, przekazała agencja Reuters.

Zagrożenie atakiem terrorystycznym

Według ustaleń amerykańskiego dziennika operacja rozpoczęła się w poniedziałek, 9 listopada. Dwa samoloty tankujące, korzystające z bazy RAF Mildenhall we wschodniej Anglii, skierowano do Niemiec. W kolejnych godzinach przeniesiono następne maszyny.

Jak ustaliła stacja Sky News na podstawie danych o ruchu lotniczym, bazę opuściło dziewięć latających cystern Boeing KC-135 Stratotanker oraz trzy samoloty pionowego startu i lądowania V-22 Osprey. Większość tankowców przebazowano do Niemiec i Hiszpanii, natomiast Ospreye trafiły do pobliskiej RAF Lakenheath.

Największy niepokój budzą jednak informacje o podwyższeniu poziomu ochrony obu instalacji wojskowych.

Według „Wall Street Journal” w bazach RAF Mildenhall i RAF Lakenheath wprowadzono stan FPCON Charlie. Jest to drugi najwyższy poziom zagrożenia w amerykańskim systemie ochrony obiektów wojskowych, stosowany w sytuacji, gdy informacje wywiadowcze wskazują na prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego.

Amerykańskie dowództwo nie ujawniło, na czym dokładnie polega zagrożenie.

„Ze względów bezpieczeństwa operacyjnego nie możemy omawiać konkretnych środków ochrony sił” – przekazał Reutersowi rzecznik Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiciel amerykańskiej armii podkreślił, że wojsko na bieżąco analizuje informacje dotyczące bezpieczeństwa i odpowiednio dostosowuje stosowane środki ochronne. Zaznaczył również, że samoloty USA są regularnie przemieszczane między bazami z różnych powodów operacyjnych.

Wcześniej przeniesiono bombowce

Nie jest to pierwszy taki przypadek w ostatnich miesiącach. We wrześniu Amerykanie wycofali bombowce z brytyjskiej bazy RAF Fairford po incydencie związanym z podejrzeniem działalności na rzecz irańskiego wywiadu.

W pobliżu instalacji zatrzymano wówczas kilku mężczyzn. Dwóm osobom przedstawiono później zarzuty, a według brytyjskiej prokuratury jedna z nich miała próbować udzielać pomocy irańskim służbom.

RAF Fairford była wcześniej wykorzystywana przez amerykańskie bombowce uczestniczące w nalotach na Iran. Przedstawiciele irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegali, że instalacje służące do prowadzenia ataków przeciwko Iranowi mogą stać się celami działań odwetowych.

Brytyjskie władze zapewniają, że bezpieczeństwo baz pozostaje jednym z priorytetów.

„Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo naszych baz i zawsze reagujemy na informacje wywiadowcze, kiedy jest to konieczne” – oświadczyła brytyjska minister Lucy Powell.