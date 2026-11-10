Według izraelskich mediów rosyjska delegacja przybyła na prośbę Stanów Zjednoczonych, a następnie udała się do Abu Zabi, gdzie 10 i 11 listopada zaplanowano negocjacje dotyczące wojny na Ukrainie. Cel rozmów w Izraelu pozostaje nieznany, a ich termin wzbudza pytania o możliwy związek z przygotowaniami do rokowań.

Szef rosyjskiego wywiadu w Izraelu

Jak poinformował izraelski nadawca publiczny Kan, w niedzielę, 8 listopada, na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem wylądował rosyjski wojskowy samolot Tu-154M. Maszyna przyleciała z bazy Czkałowski pod Moskwą.

Według „The Jerusalem Post” na pokładzie znajdowała się delegacja rosyjskich wojskowych z Igorem Kostiukowem, szefem Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, znanego jako GRU.

Izraelski nadawca, powołując się na anonimowe źródło zagraniczne, podał, że Rosjanie przybyli na prośbę Waszyngtonu, aby spotkać się z wysokimi rangą przedstawicielami izraelskich służb bezpieczeństwa.

Samolot zwrócił uwagę także ze względu na swoją historię. Należy do 223. jednostki lotniczej rosyjskiego Ministerstwa Obrony, objętej amerykańskimi sankcjami za transportowanie ludzi i sprzętu dla najemniczej Grupy Wagnera.

W poniedziałek, 9 listopada, maszyna opuściła Izrael i skierowała się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Abu Zabi mają rozpocząć się negocjacje przedstawicieli Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W skład rosyjskiej delegacji wchodzi także Kostiukow, natomiast jej szefem jest doradca Kremla Władimir Miedinski.