Papież Leon XIV zarządził wizytację apostolską w Grojcu

Sprawa wywołała protesty parafian, a podczas jednej z manifestacji konieczna była interwencja policji. Watykan nie ujawnił jednak, czy wizytacja jest bezpośrednio związana z tym konfliktem.

Oficjalny komunikat Watykanu

Informację o decyzji Ojca Świętego przekazała 9 listopada Kuria Diecezjalna w Bielsku-Białej.

„Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała Biskupa Bielsko-Żywieckiego, że Ojciec Święty zarządził w diecezji bielsko-żywieckiej wizytację apostolską” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Przeprowadzenie wizytacji powierzono biskupowi włocławskiemu Krzysztofowi Wętkowskiemu, który jest również przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

„Wizytator apostolski otrzymał od Stolicy Apostolskiej wszystkie upoważnienia potrzebne do przeprowadzenia wizytacji” – podkreśliła kuria.

Nie ujawniono terminu rozpoczęcia wizytacji ani zakresu spraw, które mają zostać zbadane.

Parafianie bronią proboszcza

Decyzja papieża pojawia się w czasie narastających emocji wokół odwołania ks. Józefa Zborka, wieloletniego proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia.

Biskup Roman Pindel uzasadniał odsunięcie duchownego poważnymi naruszeniami przepisów prawa kanonicznego.

„Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji” – wyjaśniał ordynariusz.

Sam duchowny ujawnił, jakie zarzuty mu postawiono.

„Zostałem oskarżony o bezprawne czerpanie korzyści z ofiar mszalnych, a także o zniszczenie dokumentu kościelnego, tj. księgi intencji mszalnych” – napisał w październikowym oświadczeniu.

Ks. Zborek oceniał decyzję biskupa jako „niezrozumiałą” i podejmował próby jej zakwestionowania w instytucjach kościelnych. Ostatecznie opuścił parafię, jednak część wiernych nadal domaga się jego powrotu.

Do najpoważniejszych wydarzeń doszło 4 października, kiedy podczas wizyty biskupa Pindla w Grojcu zgromadzeni parafianie zablokowali mu możliwość opuszczenia świątyni. Doszło do szarpaniny, a interweniujący policjanci musieli zapewnić hierarsze bezpieczny wyjazd z terenu parafii.

Mieszkańcy od kilku tygodni organizują również wspólne modlitwy w intencji odwołanego proboszcza.

W rozmowie z Polsat News jedna z parafianek przekonywała, że duchowny cieszył się dużym zaufaniem mieszkańców.

„Nasz ksiądz każdemu udzielił sakramentu, nawet czasem nie brał pieniędzy” – mówiła kobieta, wyrażając przekonanie, że przyczyną konfliktu mogły być napięcia wewnątrz Kościoła.

Oficjalny komunikat Stolicy Apostolskiej nie wskazuje jednak, że właśnie wydarzenia w Grojcu stały się powodem zarządzenia wizytacji.

Rzecznik diecezji ks. Mateusz Kierczak potwierdził Radiu Kraków, że kuria nie dysponuje jeszcze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu i terminu kontroli.

Na 10 listopada wiadomo jedynie, że wizytację przeprowadzi bp Krzysztof Wętkowski, który otrzymał od papieża niezbędne upoważnienia.