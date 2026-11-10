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Chińczycy przejmują MediaMarkt za zgodą Brukseli

Chiński gigant handlowy JD.com przejmuje kontrolę nad niemiecką grupą Ceconomy, właścicielem sieci MediaMarkt i Saturn. Transakcja obejmie również Polskę, gdzie MediaMarkt prowadzi około 80 sklepów zatrudniających ponad 3 tysiące pracowników.

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Media Markt, zdjęcie jednego ze sklepów
Media Markt, zdjęcie jednego ze sklepów · fot. Screenshot - YouTube (Am Werkstor)

Jak podano, Komisja Europejska wydała 3 listopada warunkową zgodę na przejęcie warte około 2,2 mld euro. Decyzja otwiera chińskiemu kapitałowi drogę do znaczącego zwiększenia obecności na europejskim rynku elektroniki.

JD.com to jeden z największych chińskich koncernów handlowych, dysponujący rozbudowanym zapleczem logistycznym i technologicznym. Dzięki przejęciu Ceconomy uzyska kontrolę nad siecią liczącą ponad tysiąc sklepów w Europie i zatrudniającą około 50 tysięcy osób.

„Naszą ambicją jest wspieranie Ceconomy w przyspieszaniu zrównoważonego wzrostu, dalszym wzmacnianiu jej pozycji konkurencyjnej w Europie oraz wprowadzaniu innowacji na zmieniającym się rynku detalicznym” – oświadczyła prezes JD.com Sandy Xu.

Watunki przejęcia

Zgoda Brukseli nie była jednak bezwarunkowa. Komisja Europejska ustaliła, że chiński koncern korzystał z preferencyjnego finansowania, ulg podatkowych oraz dotacji pochodzących z Chin, które mogły zakłócać konkurencję na unijnym rynku.

W konsekwencji JD.com zobowiązał się do prowadzenia rozliczeń z Ceconomy na zasadach rynkowych oraz udostępniania swoich usług logistycznych i technologicznych innym sprzedawcom na porównywalnych warunkach. Ograniczenia mają obowiązywać przez dziesięć lat.

Przejęcie może mieć szczególne znaczenie dla Polski, gdzie MediaMarkt od kilku lat zmaga się z problemami finansowymi i coraz silniejszą konkurencją rodzimych sieci.

Według danych przytoczonych przez „Do Rzeczy” polska spółka pozostaje nierentowna od 2019 roku. W 2023 roku odnotowała stratę wynoszącą 194 mln zł, podczas gdy jej największy konkurent, Media Expert, systematycznie zwiększał przychody i liczbę placówek.

Chiński właściciel może spróbować odzyskać klientów dzięki zmianom w logistyce, rozbudowie sprzedaży internetowej i bardziej konkurencyjnym cenom. Nie ogłoszono jednak konkretnych planów dotyczących obniżek cen ani reorganizacji polskich sklepów.

Źródło: mp/Reuters, Do Rzeczy, Fronda.pl

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