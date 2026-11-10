W piątek 30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska (Sejm wybrał ją na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), powołując się na nieznany w polskim porządku prawnym… „stan wyższej konieczności konstytucyjnej” zarządziła „przerwę w czynnościach służbowych” prezesa i wiceprezesa TK oraz ogłosiła, że od teraz to ona kieruje pracami trybunału. Wydarzenia te odbywały się w asyście ogromnych sił policji, które rządzący skierowali pod TK.

Interwencja Sądu Najwyższego

Dziś „zarządzeniem” sędzi Korwin-Piotrowskiej zajął się Sąd Najwyższy.

– „Sąd Najwyższy uchylił zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Decyzję w tej sprawie podjęła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN po rozpoznaniu zażalenia obrońcy obu sędziów”

– podał portal wPolityce.pl.