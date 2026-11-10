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Polityka

Zamach na TK. Donald Tusk ogłasza „początek nowej ery”

Premier Donald Tusk zapowiedział publikację uchwały „Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie zmiany regulaminu TK. Chodzi oczywiście o „zgromadzenie” zwołane przez sędzia Annę Korwin-Piotrowską, a nie prezesa Bogdana Święczkowskiego, w którym kworum ma stanowić 8 sędziów powołanych przez obecną większość.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)

Uchwała, jak twierdzi przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, ma „usprawnić pracę” Trybunału.

– „Tak jak powiedziałem, to jest pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia tego nareszcie prawidłowo obsadzonego, ważnego organu państwa”

– kreował rządową wizję rzeczywistości premier.

– „Jestem przekonany, na razie pewnie jeszcze nie wszystkie emocje wygasną, ale chyba mogę dzisiaj uroczyście ogłosić początek nowej ery”

– dodał.

W przekonaniu Donalda Tuska, po absurdalnych działaniach sędzi Korwin-Piotrowskiej i de facto siłowym przejęciu kontroli nad siedzibą TK, obecnie Trybunał jest prawidłowo obsadzony i może bez przeszkód pracować.

– „Cieszę się, że mimo różnych przeszkód, emocji i agresji sędziowie wyprowadzili wreszcie tę sytuację na prostą, a rząd może wykonywać swoje obowiązki dotyczące orzeczeń, decyzji i uchwał sędziów Trybunału Konstytucyjnego”

– powiedział.

Wyraził nadzieję, że „to będzie symboliczny koniec wojny o Trybunał Konstytucyjny”.

Uchwała sędziów wybranych przez koalicję Donalda Tuska 

Po wystąpieniu premiera zwołani przez sędzię Korwin-Piotrowską sędziowie przyjęli uchwałę, która miałaby ograniczyć kompetencje prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wzmacniając rolę Zgromadzenia Ogólnego. 

Przejęcie kontroli nad TK

W piątek 30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska (Sejm wybrał ją na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), powołując się na nieznany w polskim porządku prawnym… „stan wyższej konieczności konstytucyjnej” zarządziła „przerwę w czynnościach służbowych” prezesa i wiceprezesa TK oraz ogłosiła, że od teraz to ona kieruje pracami trybunału. Wydarzenia te odbywały się w asyście ogromnych sił policji, które rządzący skierowali pod TK. Działania sędzi Korwin-Piotrowskiej podważyli m.in. I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego czy szef Naczelnej Rady Adwokackiej. Protestowała m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zupełnie się tym nie przejmując, sędzia zorganizowała spotkanie z pozostałymi sędziami wybranymi w tej kadencji Sejmu, którzy przegłosowali, że od teraz kworum Zgromadzenia Ogólnego TK to już nie 10 sędziów, a jedynie 8. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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