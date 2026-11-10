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HIT! Dla Korwin-Piotrowskiej orzeczenia SN „nie mają wpływu”

Sąd Najwyższy uchylił „zarządzenie” sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej ws. prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ta jednak poinformowała o… „braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń SN na dalszą skuteczność zarządzeń”.

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Fot. screenshot: YouTube (PolskieRadio24_pl)
Fot. screenshot: YouTube (PolskieRadio24_pl)

W piątek 30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska (Sejm wybrał ją na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), powołując się na nieznany w polskim porządku prawnym… „stan wyższej konieczności konstytucyjnej” zarządziła „przerwę w czynnościach służbowych” prezesa i wiceprezesa TK oraz ogłosiła, że od teraz to ona kieruje pracami trybunału. Wydarzenia te odbywały się w asyście ogromnych sił policji, które rządzący skierowali pod TK. Dziś absurdalne „zarządzenie” sędzi Korwin-Piotrowskiej uchyliła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Dla uzurpującej sobie prawo do kierowania pracami SN sędzi nie ma to jednak większego znaczenia.

Komunikat sędzi Korwin-Piotrowskiej 

– „Wobec medialnych doniesień o wydaniu w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego orzeczenia o uchyleniu zarządzeń z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie”

– napisała.

Stwierdziła, że „jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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