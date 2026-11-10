Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła dziś zarządzenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej (Sejm wybrał ją na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), która pod koniec ub. miesiąca, powołując się na „stan wyższej konieczności konstytucyjnej”, zarządziła „przerwę w czynnościach służbowych” prezes i wiceprezesa TK oraz ogłosiła, że od teraz to ona kieruje pracami TK.

Minister komentuje, sędzia odpowiada

Orzeczenie Sądu Najwyższego bardzo nie spodobało się ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi, który postanowił zareagować na nie w dość marnym stylu.

– „Czekam aż pani Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska”

– napisał na X.com.

Na wpis ministra zareagował sędzia Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz.

– „Proszę się tak nie denerwować. Sąd Najwyższy działa i będzie działał i nikt z sędziów się pańskich pohukiwań nie obawia”

– zwrócił się do ministra.