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Polityka

„Nikt się pańskich pohukiwań nie obawia”. Sędzia SN odpowiada ministrowi

„Sąd Najwyższy działa i będzie działał i nikt z sędziów się pańskich pohukiwań nie obawia” – napisał prof. Kamil Zaradkiewicz, reagując na wpis ministra sprawiedliwości.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Janusz Jaskółka)

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła dziś zarządzenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej (Sejm wybrał ją na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), która pod koniec ub. miesiąca, powołując się na „stan wyższej konieczności konstytucyjnej”, zarządziła „przerwę w czynnościach służbowych” prezes i wiceprezesa TK oraz ogłosiła, że od teraz to ona kieruje pracami TK. 

Minister komentuje, sędzia odpowiada 

Orzeczenie Sądu Najwyższego bardzo nie spodobało się ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi, który postanowił zareagować na nie w dość marnym stylu.

– „Czekam aż pani Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska”

– napisał na X.com.

Na wpis ministra zareagował sędzia Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz. 

– „Proszę się tak nie denerwować. Sąd Najwyższy działa i będzie działał i nikt z sędziów się pańskich pohukiwań nie obawia”

– zwrócił się do ministra.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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