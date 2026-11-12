W swoim nagraniu podkreśla, że według licznych zapowiedzi ma to być największy marsz w historii Polski w związku z próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez premiera i:

„[…] naprawdę kontrowersyjnych ruchów, jakich dokonał on w ostatnich miesiącach i latach”.

Dodał, że mimo mroźnej aury, temperatura „jest tu gorętsza niż kiedykolwiek”. Dodał, że szacunkowe liczby mówią o tym, że w Marszu bierze udział od pół miliona do miliona osób.

„Nigdy czegoś takiego nie widziałem”.

Podkreślił, że nie zna tego z USA i ma nadzieję, że Polska nigdy nie utraci tego podejścia.