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„Nigdy czegoś takiego nie widziałem”. Amerykanin zachwycony Marszem Niepodległości

Amerykański komentator polityczny Joey Mannarino pojawił się wczoraj na Marszu Niepodległości w Warszawie. Przyznał, że nigdy nie widział czegoś podobnego i ma nadzieję, że Polacy nigdy tego nie utracą.

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Amerykanin na Marszu Niepodległości
Amerykanin na Marszu Niepodległości · fot. Zrzut ekranu z x.com - @Newsforce

W swoim nagraniu podkreśla, że według licznych zapowiedzi ma to być największy marsz w historii Polski w związku z próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez premiera i:

„[…] naprawdę kontrowersyjnych ruchów, jakich dokonał on w ostatnich miesiącach i latach”.

Dodał, że mimo mroźnej aury, temperatura „jest tu gorętsza niż kiedykolwiek”. Dodał, że szacunkowe liczby mówią o tym, że w Marszu bierze udział od pół miliona do miliona osób.

„Nigdy czegoś takiego nie widziałem”.

Podkreślił, że nie zna tego z USA i ma nadzieję, że Polska nigdy nie utraci tego podejścia.

 

 

Źródło: wpolityce.pl

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