W swoim nagraniu podkreśla, że według licznych zapowiedzi ma to być największy marsz w historii Polski w związku z próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez premiera i:
„[…] naprawdę kontrowersyjnych ruchów, jakich dokonał on w ostatnich miesiącach i latach”.
Dodał, że mimo mroźnej aury, temperatura „jest tu gorętsza niż kiedykolwiek”. Dodał, że szacunkowe liczby mówią o tym, że w Marszu bierze udział od pół miliona do miliona osób.
„Nigdy czegoś takiego nie widziałem”.
Podkreślił, że nie zna tego z USA i ma nadzieję, że Polska nigdy nie utraci tego podejścia.
🇵🇱 EXCLUSIVE: @JoeyMannarino is on the ground in Warsaw as hundreds of thousands are expected to join Poland’s Independence Day March. The crowds show just how strongly Poles want to defend their national identity, sovereignty, and patriotism. Joey: “I hope they never lose this.”
— NewsForce (@Newsforce) November 11, 2026
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