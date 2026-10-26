„Giertych rzuca na mnie hejterską stajnie trolli, bo rozmawiałem z polskimi europosłami o polskim stanowisku do unijnego budżetu, Hennig-Kloska myli X z Google” – zaczął swój wpis były wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji dzień po tym, jak z kierowania resortem zrezygnowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dołączył do niego zrzut ekranu z wpisem Pauliny Hennig-Kloski, o którym wspominaliśmy w tekście „Co tam się wydarzyło?! Minister pomyliła wyszukiwarkę Google z… komentarzem na X”.
Dalej Szyszko dodał:
„Pisałem, że problemem Koalicji jest utrata moralnego kompasu. W niektórych jej zakątkach problemy wydają się też jednak być dużo bardziej przyziemnie 😉”.
Na odpowiedź Romana Giertycha nie było trzeba długo czekać:
„Po pierwsze chłopcze nie rzucaj oskarżeń bez pokrycia. To że ujawnienie twoich konszachtów z Bielanem ściągnęło na ciebie oburzenie wyborców rządu, którego byłeś częścią, nie oznacza, że ja na ciebie coś rzuciłem”.
Skwitował też, że:
„[…] opowiadanie o “kompasie moralnym” po tym jak spiskowałeś z Bielanem aby obalić rząd, którego byłeś wiceministrem jest tak żałosną hipokryzją, że nawet pisowcy się z ciebie śmieją. Skrajna nielojalność to zaprzeczenie moralności”.
Wygląda na to, że lista problemów Donalda Tuska jest coraz dłuższa.
Po pierwsze chłopcze nie rzucaj oskarżeń bez pokrycia. To że ujawnienie twoich konszachtów z Bielanem ściągnęło na ciebie oburzenie wyborców rządu, którego byłeś częścią, nie oznacza, że ja na ciebie coś rzuciłem. Po drugie opowiadanie o “kompasie moralnym” po tym jak spiskowałeś z Bielanem aby obalić rząd, którego byłeś wiceministrem jest tak żałosną hipokryzją, że nawet pisowcy się z ciebie śmieją. Skrajna nielojalność to zaprzeczenie moralności.
— Roman Giertych (@GiertychRoman) October 25, 2026
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