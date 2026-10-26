„Giertych rzuca na mnie hejterską stajnie trolli, bo rozmawiałem z polskimi europosłami o polskim stanowisku do unijnego budżetu, Hennig-Kloska myli X z Google” – zaczął swój wpis były wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji dzień po tym, jak z kierowania resortem zrezygnowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dołączył do niego zrzut ekranu z wpisem Pauliny Hennig-Kloski, o którym wspominaliśmy w tekście „Co tam się wydarzyło?! Minister pomyliła wyszukiwarkę Google z… komentarzem na X”.

Dalej Szyszko dodał:

„Pisałem, że problemem Koalicji jest utrata moralnego kompasu. W niektórych jej zakątkach problemy wydają się też jednak być dużo bardziej przyziemnie 😉”.

Na odpowiedź Romana Giertycha nie było trzeba długo czekać:

„Po pierwsze chłopcze nie rzucaj oskarżeń bez pokrycia. To że ujawnienie twoich konszachtów z Bielanem ściągnęło na ciebie oburzenie wyborców rządu, którego byłeś częścią, nie oznacza, że ja na ciebie coś rzuciłem”.

Skwitował też, że:

„[…] opowiadanie o “kompasie moralnym” po tym jak spiskowałeś z Bielanem aby obalić rząd, którego byłeś wiceministrem jest tak żałosną hipokryzją, że nawet pisowcy się z ciebie śmieją. Skrajna nielojalność to zaprzeczenie moralności”.

Wygląda na to, że lista problemów Donalda Tuska jest coraz dłuższa.