Dzień: niedziela, 25 października 2026 Imieniny: Darii, Wilhelminy, Kryspina

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

XXX Niedziela zwykła

Odlot

Co tam się wydarzyło?! Minister pomyliła wyszukiwarkę Google z… komentarzem na X

Do niedawna partyjna koleżanka Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister klimatu Paulina Hennig-Kloska chciała znaleźć oświadczenie majątkowe ustępującej szefowej resortu funduszy. Najwyraźniej jednak reprezentantka rządu Donalda Tuska pomyliła jednak miejsce na komentarz na portalu X z wyszukiwarką Google.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero)
Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero)

Była już przewodnicząca Polski 2050 ogłosiła w czwartek, że ustępuje ze stanowiska ministra funduszy i polityki regionalnej. W reakcji na tę decyzję do ataku na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz przystąpili politycy koalicji rządzącej i sympatyzujące z nią media. Portal Gazeta.pl postanowił prześwietlić oświadczenie majątkowe byłej minister. W specyficzny sposób na publikację zareagowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska z klubu Centrum (wcześniej reprezentantka Polski 2050), na co uwagę zwrócił poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński. 

– „Panią @hennigkloska zczyściło, że koleżanka wyhaczyła 300 tysięcy i rzuciła się do sprawdzania. Niestety zamiast w Googla wpisała to w komentarz”

– napisał polityk, dołączając zrzut ekranu. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej