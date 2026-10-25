Była już przewodnicząca Polski 2050 ogłosiła w czwartek, że ustępuje ze stanowiska ministra funduszy i polityki regionalnej. W reakcji na tę decyzję do ataku na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz przystąpili politycy koalicji rządzącej i sympatyzujące z nią media. Portal Gazeta.pl postanowił prześwietlić oświadczenie majątkowe byłej minister. W specyficzny sposób na publikację zareagowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska z klubu Centrum (wcześniej reprezentantka Polski 2050), na co uwagę zwrócił poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński.

– „Panią @hennigkloska zczyściło, że koleżanka wyhaczyła 300 tysięcy i rzuciła się do sprawdzania. Niestety zamiast w Googla wpisała to w komentarz”

– napisał polityk, dołączając zrzut ekranu.