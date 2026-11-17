„Postać znana”, uczestnik freak fightów, ostatnio słynący z hejterskich, obraźliwycyh wpisów pod adresem głowy państwa w mediach społecznościowych – Jacek Murański pojawił się dziś w Sejmie. Poseł KO Jarosław Urbaniak zaprosił go na posiedzenie komisji regulaminowej, która zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi Sebastianowi Kalecie, którego Murański oskarża o „znieważenie i zniesławienie”. Wizytę w Sejmie i zainteresowanie mediów Murański wykorzystał do tego, czym zajmuje się na co dzień – szokowania i prowokowania. Mężczyzna m.in. obrażał głowę polskiego państwa.

– „To określenie »prezydentura« nie przechodzi mi to przez gardło, bo ja znam Karolka z lat 2007-2008. Fakty są takie, że prezydentura Karola Nawrockiego może mieć straszliwe, dalekosiężne skutki dla Polski. To jest prawda. To jest dla Polski coś strasznego. Co pan chce? Niech Karolek mnie pozwie. Karolek mnie nie pozwie z jednego prostego powodu – on wie i ja wiem, jak było w Grandzie w 2006-2007-2008”

– mówił.

Następnie zaczął opowiadać, że w przeszłości… odgryzł komuś ucho.

– „Było takie wydarzenie, że dwie panienki zostały bardzo źle potraktowane przez jednego typa. Ja temu typowi, ponieważ nie toleruję przemocy wobec kobiet – odgryzłem ucho. Zapowiedziałem, że jeśli jeszcze raz zrobi krzywdę tej dziewczynie, to odgryzę drugie”

– relacjonował swoje „przygody”.

Murański będzie kandydował

Murański potwierdził też, że będzie kandydował w wyborach do Senatu.

–„Niezależnie. Jestem konserwatystą, narodowcem. Ja nie jestem wąż, skóry nie zmienia”

– mówił.

– „Natomiast niewątpliwie ogromne wrażenie robi na mnie w ostatnim czasie zarówno pan Kosiniak-Kamysz, jak i pan Marek, pan drugi z PSL, znany konserwatysta, którego bym akurat widział w roli wicepremiera również. Nie ukrywam, że PSL jawi mi się w tej chwili jako jedyna reprezentacja konserwatywnej, racjonalnej Polski. Im lepszy wynik zdobędzie PSL, tym większa będzie przeciwwaga dla Lewicy”

– dodał.