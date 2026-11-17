Po próbie siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez rządzących, posłowie Rozwoju Plus skierowali do Sejmu wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, proponując przy tym, by na czele rządu technicznego stanął b. marszałek Sejmu Marek Jurek. Wnioskiem tym Sejm zajmie się dziś po południu.

–„Ja apelowałem bezpośrednio do PSL, że to nie jest propozycja odwrócenia sojuszy, to nie jest propozycja podjęcia jakiejś gry – to jest propozycja rozpoczęcia drogi naprawy życia publicznego. Żeby po latach tej rewolucji złości zacząć renesans, kontrrewolucję odpowiedzialności”

– powiedział na antenie TV Republika sam Marek Jurek.

– „Dzisiaj chodzi o to, nawet jeśli za rok pójdziemy do wyborów, w warunkach tak drastycznego konfliktu, z policją pod urzędami państwowymi, z rozdwojonymi urzędami państwowymi, to co będzie efektem? To jest szansa na to, by dziś rozpocząć proces naprawy i przez te miesiące dojść do wyborów w warunkach spokoju”

– dodał.