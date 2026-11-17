Po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego przestępstwa na tle seksualnym popełnionego na szkodę osoby małoletniej poniżej 15. roku życia, lubińscy policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania podejrzanego.

Mężczyzna był dobrze znany funkcjonariuszom w związku z wcześniejszymi przestępstwami popełnianymi na terenie Lubina. Wiedzieli również, że często zmienia miejsca pobytu, chcąc uniknąć odpowiedzialności. Do jego zatrzymania przyczyniła się spostrzegawczość i szybka reakcja policjanta, który udowodnił, że policyjna czujność nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru.

Zastępca oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył na jednej ze stacji paliw mężczyznę, którego poszukiwali jego koledzy. Funkcjonariusz natychmiast poinformował o tym dyżurnego jednostki, przekazując informację o miejscu pobytu 24-latka.

Na miejsce niezwłocznie został skierowany patrol prewencji. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Podczas podejmowanych czynności mężczyzna zachowywał się agresywnie, był silnie pobudzony i nie stosował się do poleceń wydawanych przez policjantów. Po wykonanych czynnościach trafił do policyjnej celi.

Policjanci pracujący nad tą sprawą zebrali materiał dowodowy, który przekazali do miejscowej prokuratury wraz z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Tam też młody mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut z art. 200 §1 kodeksu karnego.

Prokurator podzielił argumentację policjantów i skierował wniosek do sądu, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-latka na okres trzech miesięcy. Mężczyzna odpowie teraz za zarzucane mu przestępstwa. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Pomimo młodego wieku, Lubinianin ma bardzo bogatą przeszłość kryminalną. Był karany między innymi za groźby, rozboje, zniszczenie mienia, włamanie, liczne kradzieże sklepowe i znęcanie się nad matką.