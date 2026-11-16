Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzili poszukiwania za 53-latkiem, który za oszustwa finansowe, został skazany na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał za nim dwa listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Pomimo upływu lat nie stawił się do odbycia zasądzonej kary i ukrywał się poza granicami kraju.

Działania podkarpackich „łowców głów” doprowadziły do ustalenia dokładnego miejsca pobytu poszukiwanego, a wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, pozwoliło na jego zatrzymanie w Atenach. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz sprawnej wymianie informacji.

W ubiegły wtorek odbyła się jego ekstradycja. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Zatrzymanie jest finałem wieloletnich poszukiwań i kolejnym przykładem skuteczności współpracy międzynarodowej w ściganiu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Upływ czasu i przekroczenie granicy państwa nie oznaczają bezkarności. Policjanci, współpracując z zagranicznymi służbami, konsekwentnie podejmują działania, by osoby poszukiwane za popełnione przestępstwa poniosły odpowiedzialność za swoje czyny.